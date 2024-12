Das fiel David Ali Rashed am "Die Discounter"-Dreh schwer

Über drei Jahre drehte David Ali Rashed (22) für "Die Discounter". Auf der Premiere der vierten Staffel konnte Promiflash exklusiv mit dem Schauspieler plaudern und wollte wissen, was ihm während der Dreharbeiten besonders schwerfiel. Wirklich viel scheint es da nicht gegeben zu haben, wie er verriet: "Also ich finde, wirklich schwer fällt mir eigentlich nichts." Doch das Spielen von Emotionen und ernsten Szenen hat David dann doch etwas zu schaffen gemacht. "Am ehesten dann noch Szenen, bei denen man plötzlich doch irgendwie ernsthaft sein muss und vielleicht auch emotional oder wie auch immer, weil es einfach ungewohnt ist bei uns am Set", berichtete er. Denn bei "Die Discounter" stand immer der Spaß an erster Stelle.

Die Comedy-Serie basiert neben dem vorgegebenen Inhalt auch viel auf dem Improvisationstalent der Schauspieler. Dadurch waren die Darsteller teilweise frei in ihren Reaktionen und scherzten dementsprechend gerne herum. "Es fällt einem manchmal wirklich schwer, nicht zu lachen, vor allem, wenn du nicht weißt, was dich erwartet", erklärte David im Promiflash-Interview. Manche seiner Kollegen sollen teilweise ziemlich lustige Improvisationen "herausgehauen" haben, die es ihm schwer gemacht haben, seine Gesichtszüge zu kontrollieren.

Eine Sache fiel David im Gegensatz dazu aber überhaupt nicht schwer: Requisiten vom Set mitgehen zu lassen. Neben Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und Klamotten konnte sich der Schauspieler auch ein ganz besonderes Andenken sichern – und das war nicht gestohlen, sondern gekauft! "Ich habe mir die Jacke von Thorsten gekauft, die Grüne, kennen vielleicht viele. So als Erinnerung", verriet er gegenüber Promiflash. Thorsten, gespielt von Marc Hosemann, ist der egozentrische Filialleiter von "Die Discounter" und mauserte sich wohl relativ schnell zu einem Fan-Liebling.

ActionPress David Ali Rashed, Schauspieler

Getty Images Marc Hosemann im Mai 2024

