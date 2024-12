"Schöne Zeit": Klara Lange schwärmt vom "Discounter"-Dreh

Vergangene Woche startete die Comedyserie Die Discounter in ihre vierte und vorerst letzte Staffel. Klara Lange verkörpert in der Serie die etwas unbeholfene Außenseiterin Pina. Im exklusiven Interview mit Promiflash gibt sie ihre Gefühlslage zu den finalen Drehtagen preis. "Ich blicke mit sehr viel Liebe und Glück auf diese Zeit zurück. Das war echt eine richtig schöne Zeit", schwärmt sie vom Dreh. Für sie sei es sehr emotional und lustig gewesen. "Ich glaube, wir haben in der vierten Staffel noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt", betont sie.

Im weiteren Gespräch mit Promiflash erzählt sie von ihrer schönsten, aber auch emotionalsten Szene. "Also die Szene, die am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist eine der letzten Szenen, die wir gedreht haben [...]. Es ist immer der schönste Moment, wenn wir alle zusammen spielen", erzählt sie. Allerdings sei es ziemlich emotional gewesen, da die Dreharbeiten kurz danach beendet waren. "Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben", erwähnt sie berührt.

Klara gibt im Interview auch preis, wie sehr sie sich selbst mit ihrer Rolle als Pina identifizieren kann. Der Charakter ist bekannt für eine strukturierte und geordnete Art. Die Schauspielerin ist ihr in dem Bereich nicht ganz so ähnlich: "Das nehme ich mir zwar auch vor im echten Leben, aber da ist sie mir um einiges voraus." Abschließend findet sie eine große Ähnlichkeit: "Wir ähneln uns tatsächlich darin, dass, wenn wir Menschen zusammenbringen und mit Menschen zusammen sind, wir immer eine schöne Zeit wollen und den Menschen das auch ins Gesicht sagen."

Getty Images Klara Lange, Schauspielerin

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

