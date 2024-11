David Lynch kämpft mit Problemen nach lebenslangem Rauchen

Der Regisseur David Lynch (78) leidet an einem Lungenemphysem. Ursache der chronischen Erkrankung, die seine Atemfähigkeit stark einschränkt, ist das Rauchen. David hat bereits im Alter von acht Jahren damit begonnen und erst im Alter von 76 Jahren aufgehört. In einem Interview mit dem Magazin Sight & Sound erklärte er, wie ihm seine Liebe zum Rauchen zum Verhängnis wurde. Heute hält ihn seine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit davon ab, das Haus zu verlassen. Seinen geliebten Beruf als Regisseur sowie andere Projekte kann er nur dann fortsetzen, wenn sie von zu Hause möglich sind.

Die Diagnose erhielt der Autor der Serie "Twin Peaks" bereits 2020, dennoch benötigte er weitere zwei Jahre, um das Rauchen endgültig aufzugeben. In einem Interview mit dem Magazin People gab der 78-Jährige zu, dass die Erkenntnis, aufhören zu müssen, längst überfällig gewesen sei: "Ich konnte kaum atmen. Das Aufhören war meine einzige Wahl." Die Notwendigkeit von Sauerstoff für jede größere körperliche Tätigkeit zeigt, wie ernst sein Zustand ist. Aufgrund seiner Gesundheitsprobleme sei er entschlossen, andere Raucher zu ermutigen, ebenfalls den Absprung zu schaffen. Er sehe es als seine Pflicht an, auf die Gefahren des Rauchens hinzuweisen – auch wenn er betont, dass er keinen Schritt in seiner Karriere bereue.

Trotz seiner Einschränkungen durch die Krankheit versucht David, weiterhin kreativ zu bleiben. Der "Mulholland Drive"-Regisseur gab zu, dass der Tabak lange Zeit ein Teil seiner Identität als Künstler war und erinnerte sich an die Momente des kreativen Nachdenkens bei einer Zigarette. Seine Leidenschaft für den Film ist ungebrochen, aber er muss nun einen Weg finden, diese mit seinen gesundheitlichen Einschränkungen zu vereinen. Seine neue Lebensrealität führt dazu, sich immer mehr auf sein Privatleben zu konzentrieren. Abseits seiner beruflichen Leistungen ist David Vater von vier Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Lynch

Anzeige Anzeige

Getty Images David Lynch beim Rome Film Fest 2017

Anzeige Anzeige