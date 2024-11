Denzel Washington gab über 7000 Euro pro Tag für Wein aus

Denzel Washington (69) gilt als einer der Saubermänner in Hollywood. Doch auch der "Gladiator II"-Darsteller hat seine dunklen Zeiten hinter sich. In einem ehrlichen Interview mit Esquire spricht der Schauspieler nun über seine Beziehung zu Alkohol: "Wein war mein Ding, und damals knallte ich 4.000-Dollar-Flaschen auf den Tisch." Er trank um die Jahrtausendwende zwei Flaschen Wein am Tag, sodass er umgerechnet etwa 7500 Euro pro Tag für Alkohol ausgab. Der Filmstar bestellte allerdings immer nur geringe Mengen von seiner liebsten Weinhandlung. "Wenn ich mehr bestellt hätte, hätte ich auch mehr getrunken. Also beließ ich es bei zwei Flaschen und trank sie beide im Laufe des Tages", erinnert er sich.

Inzwischen lebt Denzel komplett ohne Alkohol. "Ich habe meinem Körper viel Schaden zugefügt. Mal sehen. Aber ich bin trocken. Diesen Dezember werden es zehn Jahre. Ich habe mit sechzig aufgehört und seitdem keinen Fingerhut mehr getrunken", erklärt der Filmproduzent im Gespräch mit dem Magazin. Seiner Gesundheit zuliebe hat er im Februar des vergangenen Jahres auch angefangen, mit einem Personal Trainer zu trainieren. Empfohlen wurde ihm der Coach von niemand Geringerem als Lenny Kravitz (60).

Denzels Frau Pauletta Washington (74) ist seit 41 Jahren an der Seite des Hollywoodstars und hat die guten und schlechten Zeiten mit ihm durchgemacht. Gemeinsam haben die beiden Schauspieler vier Kinder. Die beiden Söhne, Malcolm (33) und John David (40), sind auch im Showbusiness aktiv und feierten vor wenigen Tagen die Premiere ihres Films "The Piano Lesson". Auf dem roten Teppich posierte die talentierte Familie zu diesem Anlass gemeinsam und legte in schicken Outfits einen eleganten Auftritt hin.

Getty Images Lenny Kravitz und Denzel Washington, Oktober 2002

Getty Images Denzel, Katia, Pauletta, John David und Malcolm Washington, November 2024

