Miley Cyrus schwärmt von ihrem Freund Maxx Morando

Miley Cyrus (32) hat in einem Interview über ihre aktuelle Beziehung mit dem Musiker Maxx Morando (26) gesprochen. Mit ihm ist Miley nicht nur privat verbunden, sie arbeiten auch zusammen. Über diese Zusammenarbeit hat die Sängerin mit Harper’s Bazaar gesprochen und dabei eine seltene Bemerkung über ihren Ex-Mann Liam Hemsworth (34) gemacht: "So haben mein Ex-Mann und ich uns kennengelernt. Ich habe immer mit den Menschen gearbeitet, die ich liebe."

Ihre Beziehung zu Maxx sei sehr "im Einklang". Wie ein Insider People verriet, soll ihre Partnerschaft ganz wunderbar laufen: "Sie haben viel Spaß zusammen und sind immer noch verliebt wie am ersten Tag." Maxx scheint einen mächtigen Einfluss auf Mileys musikalische Schaffenskraft zu haben: So hat er nicht nur an ihrem kommenden Album "Something Beautiful" mitgearbeitet, sondern sie bereits beim letzten Album "Endless Summer Vacation" unterstützt.

Im Interview erwähnte Miley auch, dass ihre bisherige Karriere oft von persönlicher Nähe geprägt gewesen sei – besonders durch die Zusammenarbeit mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (63). Die Menschen um sie herum seien für sie eine Quelle der Inspiration. Maxx, der ein paar Jahre jünger ist als sie, bringe außerdem eine frische Perspektive in ihr Leben.

Anzeige Anzeige

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige