Bestätigt: Miley Cyrus veröffentlicht 2025 ihr neues Album

Es gibt fantastische Neuigkeiten für alle Fans von Miley Cyrus (31)! Die Sängerin kündigte an, dass sie 2025 ein neues Album veröffentlichen wird. Das hat Miley nun höchstpersönlich in einem Interview mit Harper's Bazaar bestätigt. In der Coverstory des Magazins verrät sie außerdem direkt einige spannende Details zu ihrer kommenden, neunten Studioplatte: "Es ist ein Konzeptalbum, das ein Versuch ist, eine kranke Kultur durch Musik zu therapieren." Wann genau ihre zahlreichen Anhänger die Songs hören dürfen, gibt sie jedoch noch nicht preis.

Die 31-Jährige erklärte aber bereits, dass ihre neue Musik einen "hypnotisierenden und glamourösen" Vibe verströme. Zudem habe jeder ihrer Songs auf dem Album wohl "heilende Klangeigenschaften". An der Entstehung des Albums sei auch ihr derzeitiger Partner Maxx Morando (26) beteiligt. Der Schlagzeuger hat einen entscheidenden Track zusammen mit ihr geschrieben: Den Titelsong "Something Beautiful". Laut Miley produziert er noch mehrere andere Lieder des Albums.

Mittlerweile gehen die "Flowers"-Interpretin und ihr Partner seit drei Jahren zusammen durchs Leben. Nachdem die Musikerin von 2018 bis 2020 mit ihrem Ex Liam Hemsworth (34) verheiratet war, scheint sie eine zweite Ehe mit ihrer neuen Liebe nicht auszuschließen. Gegenüber dem Magazin OK! plauderte ein Insider Folgendes aus: "Miley schwankt oft hin und her, wenn es um eine zweite Hochzeit geht, aber in der vergangenen Zeit lässt sie immer wieder durchblicken, dass sie bereit ist, Maxx zu heiraten."

MEGA Der Schlagzeuger Maxx Morando, 2019

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

