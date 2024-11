"Nörgelt extrem viel": Lisa Marie Straube gibt Babyupdate

Lisa Marie Straube (23) wurde Ende Oktober Mutter eines Sohnes. Seither teilt die Influencerin fleißig Mama-Content mit ihrer Community auf Instagram. In den vergangenen Tagen wurde es um die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin aber auffällig ruhig. Nun gibt Lisa ein Update und verrät ihren Fans, weshalb sie sich momentan so wenig meldet: "Die letzten Tage kommt nicht ganz so viel von Akka (23) und mir, weil Emilio es nicht für notwendig hält, nachts mal zu schlafen." Der kleine Mann sei momentan total aktiv und nörgele extrem viel.

Lisa und ihr Partner Akka, der eigentlich Furkan heißt, nutzen momentan jede freie Minute, um sich auszuruhen und sich um die alltäglichen Aufgaben des Lebens zu kümmern. Dennoch weiß die 23-Jährige, dass dieser Zustand nicht ewig anhalten wird. "Die ersten Wochen sind immer eine Herausforderung und man muss natürlich auch erst mal herausfinden, wie das eigene Kind tickt und was ihm gefällt, wie man es am besten beruhigen kann", schreibt sie auf ihrem Social-Media-Account. Vor allem Rausch-Geräusche sollen den kleinen Emilio beruhigen, weshalb die frischgebackenen Eltern darauf oft zurückgreifen.

Für Lisa und Akka ist der gemeinsame Sohn wohl die Kirsche auf der Sahnehaube. Die Geburt lief allerdings nicht ganz reibungslos ab, wie die Ex-Romanze von Mats Hummels (35) Anfang November auf Instagram berichtete. Sie musste sich ein starkes Schmerzmittel verabreichen lassen, weil sie sonst ohnmächtig geworden wäre. Ihr Baby wollte trotzdem nicht herauskommen: "Er hat sich die Nabelschnur zweimal um den Hals gewickelt und um seine Schulter, weshalb er immer wieder in meinen Bauch gezogen wurde von der Plazenta." Daraufhin musste Lisa "unten aufgeschnitten werden".

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, 2024

