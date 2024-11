"Unten aufgeschnitten": Lisa Straube berichtet von Geburt

Lisa Marie Straube (23) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Mit ihrem Mann Furkan Akkaya bekam die Temptation Island VIP-Bekanntheit den kleinen Emilio. In ihrer Instagram-Story berichtet sie nun von der Geburt. Ganz reibungslos lief es nicht ab, denn sie lag lange in den Wehen, hatte starke Schmerzen und erhielt die Betäubung erst verspätet. "Ich habe im allerletzten Moment die PDA bekommen, auch wenn sie mir da nur noch eine halbe Stunde geholfen hat, aber ohne wäre ich definitiv ohnmächtig geworden", erklärt Lisa. Ihr Sohn kam jedoch nicht raus: "Er hat sich die Nabelschnur zweimal um den Hals gewickelt und um seine Schulter, weshalb er immer wieder in meinen Bauch gezogen wurde von der Plazenta."

Deswegen mussten die Ärzte schließlich eingreifen. "Daraufhin wurde ich unten aufgeschnitten, weil die Ärzte langsam nervös wurden und es dann letztendlich ganz knapp war. Emilio kam dann zum Glück rausgeschossen wie eine Rakete und war auch total blau, aber das hat sich schnell gelegt und ihm ging es sofort wieder gut", schließt die Ex-Partnerin von Mats Hummels (35) ihren Geburtsbericht ab.

Mittlerweile scheinen sich Lisa und Emilio von der Geburt erholt zu haben. In ihrem Q&A verriet die Influencerin noch weitere Details zu ihrem Baby. "50,5 Zentimeter und 2,9 Kilogramm", benannte Lisa Größe und Gewicht ihres Wonneproppen. Dass Akka und sie ihn Emilio nennen wollen, hatten sie vorher bereits verraten.

Lisa Marie Straube mit ihrem Sohn, Oktober 2024

Furkan Akkaya und Lisa Straube

