"Ohne Jo-Jo-Effekt": Gloria Glumac verrät Abnehmgeheimnis

Gloria Glumac (32) verlor in den vergangenen Jahren einiges an Körpergewicht – wie sie das geschafft hat und vor allem, wie sie ihr Gewicht hält, verrät der Realitystar nun auf Instagram. Im Rahmen einer Fragerunde interessieren sich einige Fans der Pferdeliebhaberin für die Veränderungen, die Gloria in ihrem Leben vorgenommen hat, um abzunehmen. Zum Frühstück gibt es bei ihr Linsenwaffeln statt Brötchen, ihre Heißhungerattacken auf Süßigkeiten stillt sie mit drei bis vier Stückchen Zartbitterschokolade und außerdem bewegt sie sich zwei- bis fünfmal die Woche beim Reiten. Auch ihren absoluten Geheimtipp möchte sie ihren Followern nicht vorenthalten. Ihre Antwort darauf: "Eine glückliche Beziehung."

Ein weiterer neugieriger Fan fragt sie, wie viele Kalorien Gloria am Tag esse. "Mittlerweile eher so 700 bis 1200 – ohne Jo-Jo-Effekt", dass das nicht gesund ist, weiß die Sommerhaus-Teilnehmerin ganz genau. Dennoch räumt sie ein, dass sie auch mal auf Genussmittel zurückgreife: "Ich bestelle auch mal eine Pizza, esse aber maximal die Hälfte und die andere Hälfte am nächsten Tag – oft macht es auch die Menge." Obendrein esse sie ihre Portionen generell nie auf. "Dadurch verzichte ich auf nichts und fühle mich nicht so, wie wenn ich mir etwas verbiete", erklärt die 32-Jährige abschließend.

Noch vor wenigen Wochen waren Gloria und ihr Partner Michael (33) bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Viele Zuschauer fragten sich nach einem Streitgespräch der beiden, ob die Ex von Nikola Glumac für den Barkeeper abgenommen habe. Denn Gloria betonte, sich extra für ihren Freund geändert zu haben. Damit spielte sie aber nicht auf ihr äußerliches Erscheinungsbild an, wie sie auf Instagram klarstellte: "Micha würde niemals sagen: 'Du musst abnehmen, damit ich mit dir zusammenkomme.'"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-Sternchen

Instagram / gloria.glumac Michael und Gloria Glumac im November 2024

