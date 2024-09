21 Kilo weniger: Hat Gloria Glumac für Michael abgenommen?

Gloria Glumac (32) hat in den vergangenen Monaten eine starke körperliche Veränderung hingelegt: Der Realitystar hat sein Körpergewicht um 21 Kilogramm reduziert. Momentan kämpft die Pferdeliebhaberin im Sommerhaus der Stars gemeinsam mit ihrem Partner Michael (33) um den Sieg. In der dritten Folge fliegen zwischen Gloria und Michael aber die Fetzen. Während des Streitgesprächs meint Gloria, sich extra für ihren Partner verändert zu haben. Ihre Fans machte diese Aussage hellhörig, weshalb sie auf Instagram gefragt wurde, ob sie seinetwegen abgenommen habe. "Micha würde niemals sagen: 'Du musst abnehmen, damit ich mit dir zusammenkomme'", stellt die Baden-Württembergerin klar.

Gloria meint, manchmal wünsche sie sich sogar verstärkt die Meinung ihres Partners. Wenn die 32-Jährige ihren Partner beispielsweise fragt, wie er ihren Look findet oder welche Haarfarbe ihr besser steht, entgegnet der Barkeeper ihr oft mit: "Das, was du möchtest, mein Schatz." Im gleichen Atemzug bringt Gloria Licht ins Dunkel und verrät, weshalb sie so viel Körpergewicht verloren hat: "Ich habe beim Promi-Büßen angefangen abzunehmen, weil wir dort nur veganen Erbseneintopf bekommen haben." Anschließend habe sie einfach weiterhin auf ihre Ernährung geachtet.

In einem Bild-Interview von Januar dieses Jahres erläuterte Gloria ihre drastische Gewichtsreduzierung schon einmal. Sie gestand: "Ich nahm nur 500 bis 800 Kalorien am Tag zu mir." Wenn sich Gloria was gönnen wollte, griff sie zu Zartbitterschokolade, weil diese Süßspeise kaum Zucker enthält. Zudem reitet die TV-Bekanntheit für ihr Leben gerne und bewegte sich so mindestens fünfmal pro Woche. Allerdings räumte sie gleichzeitig ein: "Meine Art abzunehmen ist, das will ich betonen, nicht die gesündeste."

RTL Gloria Glumac und ihr Partner Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-Sternchen

