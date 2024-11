Oliver Pocher feiert "auf keinen Fall" Patchwork-Weihnachten

Weihnachten steht auch für Oliver Pocher (46) vor der Tür. Der Komiker hat allem Anschein nach aber so gar keine Lust darauf, das besinnliche Fest mit der gesamten Familie zu feiern. Bei ihm kämen da nämlich mehrere Ex-Frauen, wie Amira Aly (32), mit den Kindern und den neuen Partnern infrage. Der Fünffachpapa stellt im RTL-Interview nun sogar ein für alle Mal klar, dass ein sogenanntes Patchwork-Weihnachtsfest völlig ausgeschlossen sei. "Auf keinen Fall", ist seine knallharte Ansage diesbezüglich.

Im Laufe des Gesprächs verrät Olli ganz offen, weshalb ein gemeinsames Fest für ihn keine Option darstellt. So erläutert er: "Das wird relativ schwer, dass alle zusammen am Weihnachtsbaum sind. Dann müssen wir eine größere Stadthalle mieten, damit wirklich alle da vorbeikommen." Aus seiner Sicht wird sich schlussendlich aber trotzdem eine Lösung finden. Der 46-Jährige erklärt, dass es ja neben Heiligabend noch die Weihnachtsfeiertage gebe und somit "jeder irgendwann mit jedem feiern kann."

Ob seine Ex Amira Lust hätte, mit Oliver unter einem Dach zu feiern, wäre sowieso fraglich. Erst kürzlich verpasste er der Moderatorin während einer Live-Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" nämlich einen ziemlich fiesen Seitenhieb. Er zog ganz öffentlich über ihre neue Beziehung mit Christian Düren (34) her. Gegenüber seiner Ex-Frau und Co-Moderatorin Sandy Meyer-Wölden (41) lenkte er das Thema gekonnt auf ihre eigene jüngste Romanze und spaßte: "Hast du den auch so an einer Leine lang geführt, so wie Amira mit Christian Düren?"

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Schroewig News & Images via ActionPress Amira Aly und Christian Düren bei der Berliner Fashion Week 2024

