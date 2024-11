Peter Klein ist extrem enttäuscht von Ex-Stieftochter Jenny

Mit der Trennung von Iris (57) und Peter Klein (57) im vergangenen Jahr veränderte sich natürlich auch der Kontakt zwischen dem Handwerker und seinen Stiefkindern. Seit jungen Jahren kennt Peter Daniela Katzenberger (38) und Jennifer Frankhauser (32), zog sie sogar mit auf. In einem YouTube-Interview mit Ciao Chris gesteht Iris Ex' nun: "Ich bin extrem enttäuscht von Jennifer." Während sich Daniela aus der öffentlichen Schlammschlacht zwischen Peter und Iris heraushielt, mischte sich Jennifer munter ein. "Die hat halt wirklich gar kein gutes Haar an uns gelassen, und ich meine, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Sie müsste sich eigentlich mal an die eigene Nase fassen, um sich selbst zu reflektieren. [...] Aber das macht sie nicht", schießt der Ballermannsänger im Gespräch gegen seine einstige Stieftochter.

Viele Jahre lebten Iris, Peter, Jenny und Daniela unter einem Dach. Immer mal wieder kommen bei dem Maler Erinnerungen hoch, die ihn an die gemeinsame Patchworkfamilien-Zeit erinnern. Ab und an vermisse er die schönen Momente schon, wie er verrät. Es sind aber nicht Iris' Töchter, zu denen er den Kontakt am meisten vermisst. "Gerade der Kontakt mit Lucas (57), das war ja eher so brüderlich, wir waren ja Kumpels. Da muss man schon sagen, das ist schade, dass es vorbei ist", erzählt Peter.

20 Jahre lang gingen Iris und Peter durch dick und dünn. Als der 57-Jährige seinen Schwiegersohn vergangenes Jahr zu den Dreharbeiten des Dschungelcamps begleitete, zerbrach die Beziehung. Denn Iris unterstellte ihrem einstigen Partner, er hätte eine Affäre mit Yvonne Woelke (45). Der damaligen Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe (57). Es folgte ein öffentlich ausgetragenes Drama, das offenbar immer wieder aufs Neue aufgewärmt wird.

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis in Australien, 2023

AEDT Peter Klein und Yvonne Woelke beim Rosé Sunset Festival, August 2024

