Wahre Liebe: Das mag Peter Maffay an seiner Frau besonders

Seit zwei Jahren sind Peter Maffay (75) und Hendrikje Balsmeyer (37) miteinander verheiratet – in ihr scheint der Rockstar sein persönliches Glück gefunden zu haben. Das macht er nun auch im Interview mit Gala deutlich. Die Vorurteile über den Altersunterschied von 37 Jahren finden die beiden nicht gut, denn den Musiker faszinieren an seiner Frau ganz andere Eigenschaften. "Mir hat an Hendrikje ihre Spontaneität gefallen. Mir hat ihre Kreativität gefallen und sie ist lustig, meistens, und auch frech – das gefällt mir bis zu einem gewissen Punkt", erzählt Peter begeistert.

Auch für seine Frau ist diese Ehe alles andere als nur oberflächlich. Die Kinderbuchautorin erzählt, dass sie in den Jahren der Beziehung sehr viel von Peter gelernt hat. "Mir war es mal wichtig, dass ich irgendwann jemanden finde, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir auch Sachen beibringen kann, also dass ich nicht stehen bleibe, dass ich mich weiterentwickele", betont sie gegenüber dem Medium.

Den größten Liebesbeweis erbrachte Peter, als er seine Leidenschaft für die Musik nach 54 Jahren Karriere für seine Familie aufgegeben hatte. Vergangenes Jahr kündigte er an, diesen Sommer seine letzte Tournee "We love Rock'n'-Roll-Farewell" zu spielen. Der Musiker erklärte gegenüber Bild, dass seine Familie die absolute Priorität ist: "Ich werde nächstes Jahr 75 und mein Zeitfenster wird enger. Deshalb möchte ich mehr Zeit für Hendrikje, meine Kinder Anouk und Yaris – und auch für mich haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffay mit seiner Frau Hendrikje und seiner Tochter Anouk

Anzeige Anzeige