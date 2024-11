Sehr emotional: So waren Margot Robbies ersten Tage als Mama

Seit einigen Wochen ist Margot Robbie (34) bereits Mama. Die Schauspielerin durfte Mitte Oktober einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Das neugewonnene Elternglück sollen die Barbie-Bekanntheit und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) in vollen Zügen genießen, wie ein Insider gegenüber OK! verrät: "Margots erste Tage als Mutter waren emotionaler, als sie es sich je vorstellen konnte. Sie und Tom konnten nicht aufhören, ihren kleinen Jungen zu halten, sein winziges Gesicht, seine Finger und Zehen zu küssen. Er ist einfach perfekt."

Vor allem Tom soll in seiner Rolle als frischgebackener Vater so richtig aufgehen. "Tom ist begeistert davon, ein engagierter Vater zu sein", berichtet der Insider und fügt hinzu: "Er hat die Erziehungsbücher gelesen, das Haus babysicher gemacht und ist ein absoluter Profi im Windelwechseln geworden, was Margot sehr zu schätzen weiß." Die dreiköpfige Familie genießt jeden einzelnen Moment und das aufregende Leben mit Baby.

Margot und Tom gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten die 34-Jährige und ihr Ehemann 2016 im Rahmen einer romantischen Hochzeitszeremonie. Das Liebesglück vollends perfekt machen dürfte aber die Geburt ihres Sohnes. Die ersten Tage zu dritt verbrachte die kleine Familie in ihren eigenen vier Wänden – ganz ungestört. Ein Insider verriet People, dass Margot und Tom es lieben, unter sich zu sein und momentan "überglücklich" sein sollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige