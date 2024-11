Stylischer Aaron Taylor-Johnson kommentiert Bond-Gerüchte

Der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (34) sorgte kürzlich für Aufsehen, als er in einem stilvollen schwarzen Outfit beim Fototermin für den Film "Kraven The Hunter" in London erschien. Der 34-Jährige kombinierte eine schwarze Hose und ein T-Shirt mit einer Wildleder-Bomberjacke, um sich gegen das kalte Wetter zu schützen. Vor der beeindruckenden Skyline Londons posierte Aaron gemeinsam mit Regisseur J.C. Chandor für die Kamera. Konnten Filmfans hier schon den neuen James Bond bewundern?

Die Spekulationen um Aaron als möglichen Nachfolger von Daniel Craig (56) in der Rolle des James Bond halten sich hartnäckig. In einem Interview mit dem Magazin Esquire äußerte sich der Schauspieler zu den Gerüchten und betonte: "Ich konzentriere mich auf die Projekte, die gerade vor mir liegen. Ich lasse mich nicht von den Erwartungen anderer leiten." Der Film "Kraven The Hunter" ist der neueste Teil des Spidermans-Universums, in dem Aaron in die Rolle von Sergei Kravinoff, einem russischen Großwildjäger mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, schlüpft. Neben Aaron treten in dem Film auch prominente Stars wie Alessandro Nivola als The Rhino und Russell Crowe (60) auf, der die Rolle von Sergeis aristokratischem Vater übernimmt. Ariana DeBose (33), bekannt aus "West Side Story", wird die Voodoo-Priesterin Calypso spielen, die Kraven mit magischen Tränken außerordentliche Kräfte verleiht.

Einem breiteren Publikum bekannt wurde Aaron 2003 in der Rolle des Charlie Chaplin neben Jackie Chan (70) und Owen Wilson (56) in "Shanghai Knights". Anschließend begeisterte er in der Rolle als Prosper in "Herr der Diebe (Thief Lord)". 2014 und 2015 spielte er in den Marvel-Verfilmungen "The Return of the First Avenger" und "Avengers: Age of Ultron" die Rolle des Pietro Maximoff. 2017 wurde er als "Bester Nebendarsteller" für den Film "Nocturnal Animals" mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Privat ist Aaron seit 2012 mit der Regisseurin Sam Taylor-Johnson liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im April 2024

