Von wegen Krise: Aaron Taylor-Johnson genießt Urlaub mit Sam

Aaron Taylor-Johnson (34) setzt mit seinem neusten Post den Krisengerüchten ein Ende! In den vergangenen Wochen hieß es immer wieder, der Schauspieler und seine Frau, die Regisseurin Sam Taylor-Johnson, hätten Eheprobleme. Doch dem ist nicht so, wie der "Kick Ass"-Star mit seiner neusten Instagam-Bilderreihe unmissverständlich zu verstehen gibt. Auf den Schnappschüssen sind er und seine Partnerin im Urlaub zu sehen – überglücklich posieren sie Arm in Arm und strahlen in die Kamera. "Kleine Auszeit", schrieb der Brite zu den Bildern und fügte ein paar Emojis hinzu.

Die Gerüchteküche brodelte vor allem, da der 34-Jährige Anfang September ohne seinen Ehering gesichtet wurde. Bei einem Spaziergang in London lichteten ihn Paparazzi ab – ohne Ring am Finger, was Fans schnell vermuten ließ, dass er und Sam vor dem Ehe-Aus stehen könnten. Der Filmstar und die Künstlerin äußerten sich nicht zu den Krisengerüchten. Mit Aarons neuem Post dürften die Spekulationen nun aber ein Ende finden.

Aaron und Sam hatten sich 2009 am Set von "Nowhere Boy" kennengelernt und sich trotz ihres großen Altersunterschieds ineinander verliebt. 2012 gaben die beiden sich das Jawort und bekamen danach zwei Töchter: Wylda und Romy. Dass zwischen den beiden 23 Jahre liegen, war schon seit Beginn ihrer Beziehung ein großes Thema. Der "Fall Guy"-Darsteller hatte damit aber nie ein Problem. "Ich wusste sofort, dass ich den Rest meines Lebens mit dieser Person verbringen wollte. Ich wusste, dass ich eine Familie mit ihr wollte, ich wusste, dass ich Kinder wollte, und einen Monat später war sie mit unserem ersten Kind schwanger", schilderte er in einem früheren Interview mit The Telegraph.

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron und Sam Taylor-Johnson im September 2024

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im April 2024

