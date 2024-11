"Völlig fertig": So hart waren Shows in Las Vegas für Adele

Adele (36) stand für rund zwei Jahre in Las Vegas auf der Bühne. Ihre Residenz in der Stadt der Sünde war für die Sängerin eine großartige Erfahrung, aber auch sehr anstrengend. Wie Mirror berichtet, ist Adele zwar nur freitags und samstags aufgetreten, doch selbst dieser Rhythmus habe sie enorm belastet. Bei einem ihrer Auftritte im Colosseum des Caesars Palace verriet sie dem Publikum: "Vier Stunden am Wochenende komplett live zu singen, ist eine Menge. Und ich plaudere viel, ich bin sehr, sehr sensibel und emotional." Sie ergänzte: "Nach diesen Shows bin ich völlig fertig."

Ihre letzte Show gab sie am 23. November. Das Ende ihrer ikonischen Konzertreihe lässt die Musikerin aber nicht kalt. Sie offenbarte den Zuschauern diesbezüglich bei einer ihrer Performances: "Ich werde [die Shows] schrecklich vermissen. Aber ich bin dafür bereit, dass sie vorbei sind." Die Britin plauderte aus, dass sie bis zum Ende des Jahres nur noch vor sich "hinvegetieren" und entspannen werde. Zudem gab sie einen süßen Hinweis auf ihre Zukunftspläne: "Ich freue mich darauf, viel Zeit zu haben, um meine Kinder zu lieben, meinen Mann zu lieben und ein weiteres Kind zu lieben."

Adele scheint sich bereits seit Längerem gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Verlobten Rich Paul (42) zu wünschen. Das ist wohl auch einer der Hauptgründe dafür, dass die Künstlerin in Zukunft karrieretechnisch etwas kürzertreten möchte. Bereits vor einigen Monaten bestätigte ein Insider gegenüber Us Weekly, dass ihr Fokus demnächst vollkommen auf ihrer Familie liegt und sie ein Baby plant: "Sie ist bereit für das nächste Kapitel. Sie möchte einen Schritt zurücktreten und sich auf ihre Familie konzentrieren."

Getty Images Adele, Sängerin

MEGA Rich Paul und Adele im November 2023

