"Nächstes Kapitel": Adele plant wohl schon Baby Nummer zwei

Adele (36) will offenbar in Zukunft etwas kürzertreten, was ihre musikalische Karriere betrifft. Grund dafür ist wohl, dass die Sängerin plant, ihre Familie zu vergrößern. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie ist bereit für das nächste Kapitel. Sie möchte einen Schritt zurücktreten und sich auf ihre Familie konzentrieren", meint die Quelle zu wissen und merkt an, dass Adele mit ihrem Verlobten Rich Paul (42) ein Baby bekommen wolle.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (50) ist Adele bereits Mutter eines elfjährigen Sohnes namens Angelo. Wie ernst es der Musikerin mit ihrem neuen Partner ist und dass sie eine gemeinsame Zukunft plant, plauderte sie zuletzt auf einem ihrer München-Konzerte aus: Adele enthüllte, dass die beiden verlobt sind! Gegenüber ihren Fans ließ die 36-Jährige verlauten: "Ich würde euch gern heiraten, aber ich kann nicht, weil ich selbst bald heirate!" Inmitten der Jubelrufe des Publikums präsentierte sie daraufhin stolz ihren Verlobungsring.

Wann sich das Paar vor den Traualtar wagt, ist noch nicht bekannt. Ein Insider verriet aber gegenüber Life & Style, wie die Hochzeit angeblich ablaufen wird: "Es wird eine anständig große Feier sein, wahrscheinlich in Kalifornien, gefolgt von einer zweiten Feier in England!" Aktuell lebt Adele noch in den Vereinigten Staaten. Bald soll die "Rolling In The Deep"-Interpretin aber zurück nach Europa ziehen, in ihre frühere Heimat London.

Adele, Sängerin

Rich Paul und Adele

