Der Geburtstag ihres Sohnes macht Olivia Munn sehr emotional

Olivia Munn (44) feiert den dritten Geburtstag ihres Sohnes Malcolm. In einem niedlichen Instagram-Post gratuliert die Schauspielerin ihrem Kind und erzählt eine besondere Geschichte über ihre Mama-Sohn-Beziehung. "Mein magischer Malcolm wird heute drei Jahre alt. Dieses Foto wurde letztes Jahr aufgenommen, als ich herausfand, dass ich an Brustkrebs leide", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich erinnere mich trotzdem gern an diese Zeit, und das alles wegen dieses kleinen Jungen. Er hat mich gleichzeitig stärker und sanfter gemacht, auf eine Art, die ich nie für möglich gehalten hätte. Alles Gute zum Geburtstag, mein süßer Junge. Du hast mein Herz weit geöffnet."

Im Gespräch mit der "Today"-Show sprach die inzwischen zweifache Mama über den Kampf gegen ihre Erkrankung und die Auswirkungen, die er auf ihren Alltag mit Malcolm hatte. "Es gibt eine Menge Schuldgefühle, die ich hatte und immer noch habe, weil ich so lange krank und wegen so vieler Operationen bettlägerig war", gestand die 44-Jährige. Die Beeinträchtigungen waren stärker, als sie im Vorfeld gedacht hatte. Die Beauty fühlte sich oft müde und erschöpft, weshalb sie "nicht immer für ihren Sohn da sein, ihn nicht immer im Arm halten und nicht regelmäßig mit ihm auf den Spielplatz gehen" konnte.

Ihre Diagnose erhielt die "New Girl"-Darstellerin im April 2023. Im Kampf gegen den Krebs unterzog sie sich vier Operationen, darunter eine Mastektomie und eine Gebärmutterentfernung. Heute ist sie krebsfrei und widmet ihre volle Aufmerksamkeit dem Dreijährigen und seiner kleinen Schwester Méi, die im September dieses Jahres durch eine Leihmutter zur Welt kam. Seit 2021 ist sie mit dem Vater ihrer Kinder, dem Comedian John Mulaney (42) zusammen – im Juli gaben sich die beiden sogar das Jawort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Munn, Filmstar

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige