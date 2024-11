Kate Merlan hat in Ex-Beziehung zu Musiker Gewalt erfahren

Heute ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen – und 58 Frauen haben den Mut gefunden, ihre schlimmen Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Eine von ihnen ist Kate Merlan (37). Die Reality-TV-Bekanntheit berichtet gegenüber Bild von einer ehemaligen Beziehung, in der sie körperliche Gewalt erfahren hat: "Ich war 2019 etwas über ein Jahr mit einem Mitglied einer Boyband zusammen. Er hat damals immer wieder heftig getrunken – und dann wurde er aggressiv. Hat auf mich eingeprügelt, mich getreten, mich angespuckt. Im Rausch wurde aus einem lieben Menschen ein Monster."

Aus Scham habe Kate lange geschwiegen und ihren Ex-Partner erst später angezeigt. "Er spielte es dann herunter. Sagte, dass es nicht dazu gekommen wäre, wenn ich mich anders verhalten hätte. Täter-Opfer-Umkehrung! Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber das ist trotzdem kein Grund zu schlagen", berichtet die Influencerin. Bis heute habe sich ihr ehemaliger Lebensgefährte nicht bei ihr entschuldigt und sein Fehlverhalten eingeräumt. Kate betont, dass ihr das Thema sehr am Herzen liege und sie seither Frauen in ähnlich schwierigen Lebenslagen unterstütze: "Ich spende regelmäßig an Frauenhäuser."

Kate wurde durch ihre Teilnahme bei Reality-TV-Shows wie "Newtopia" oder "Get the F*ck out of my House" bekannt. Mit ihrem ehemaligen Partner, dem Musiker Benjamin Boyce (56) nahm sie an dem Format Das Sommerhaus der Stars teil. Nur wenige Monate nach den Dreharbeiten zur Show verkündeten die beiden das Liebes-Aus. Im November 2021 gab die Content Creatorin dem Fußballer Jakub Jarecki (29) das Jawort. Nach einigen Beziehungspausen und Liebescomebacks verkündete Kate im August dieses Jahres dann das endgültige Scheitern ihrer Ehe.

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Dirk Zengel / ActionPress Benjamin Boyce im "ZDF-Fernsehgarten"

