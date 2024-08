"Ehe ist vorbei": Kate Merlan verkündet Trennung von Jakub

Seit einiger Zeit kriselt es zwischen Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (28). Neu aufgetauchte Fotos ließen vermuten, dass es zwischen ihnen nun endgültig vorbei ist. Auf einem Schnappschuss, den Promiflash veröffentlichte, schmuste Jakub mit einer unbekannten Blondine am Ballermann und laut Augenzeugen fiel sogar ein Kuss. Jetzt räumt Kate mit den Spekulationen um ihren Beziehungsstatus auf und sorgt für Aufklärung. Auf Instagram teilt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin entschieden mit: "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück."

Offenbar will Kate mit ihrem noch Ehemann nichts mehr zu tun haben und hat mit ihm endgültig abgeschlossen. "Auch in Zukunft werde ich mich von ihm distanzieren", macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich. Doch wie geht es Kate nach dem plötzlichen Liebes-Aus? Auch darüber informiert sie ihre Fans und gibt im Netz Entwarnung. "Mir geht es okay und ich bin froh, dass es endlich vorbei ist."

Kate und Jakub führen seit einigen Jahren eine holprige On-off-Beziehung. Nach viel Auf und Ab gaben sich die Fernsehpersönlichkeiten im Jahr 2021 das Jawort. Nur ein Jahr später brach ihre Ehe jedoch zusammen. Nach einer kurzen Beziehungspause gaben die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten ihrer Liebe erneut eine Chance. Nun scheint auch dieser Versuch gescheitert zu sein.

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan im November 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

