Kris Jenner erinnert rührend an ihre verstorbene Schwester

Am vergangenen Wochenende meldete sich Kris Jenner (69) mit rührenden Worten via Instagram bei ihren Fans. Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans ehrte seine verstorbene Schwester Karen, die am Sonntag Geburtstag gehabt hätte. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag im Himmel, meine wunderschöne Schwester Karen Houghton. So ein süßer Geist und die freundlichste Seele. Du hast diesen riesigen Platz in meinem Herzen", schreibt die TV-Bekanntheit. Sie fügt hinzu: "Ich vermisse dich und liebe dich über alles." Zu ihrem Text teilt Kris ein älteres Foto von sich und ihrer Schwester, auf dem die beiden jungen Frauen nahe beieinander sitzen und herzlich in die Kamera lächeln.

Im vergangenen März meldete sich die Mutter von Kim (44), Kylie (27), Kourtney (45), Kendall (29) und Khloé (40) mit der traurigen Nachricht bei ihren Fans. Die Tante ihrer Kinder verstarb unerwartet im Alter von 65 Jahren und versetzte damit die gesamte Familie in einen tiefen Schock. "Karens Tod erinnert uns daran, dass das Leben so kurz und kostbar ist und man nie weiß, was morgen ist. Wir müssen denen, die wir schätzen, sagen, dass wir sie lieben", schrieb 69-Jährige in den sozialen Medien. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, seien als Karens Todesursache ein Herzstillstand sowie plötzliche Herzrhythmusstörungen dokumentiert worden. Die Frau sei neben einem Typ-2-Diabetes auch an einer bipolaren Störung erkrankt gewesen.

Anfang dieses Monats feierte die berühmte Managerin selbst ihren Geburtstag. Allen voran nahmen ihre Töchter dies als Anlass, ihrer Mutter zu beweisen, wie viel sie ihnen bedeutet. Unter anderem teilte Kim Kardashian ein Erinnerungsfoto auf Instagram, das sie selbst als kleines Kind mit ihrer Mom zeigt. "Ich bin so unglaublich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die du uns allen zeigst. [...] Ich liebe dich so sehr und feiere dich heute und jeden Tag", schrieb die 44-Jährige zu dem Bild und betitelte das Geburtstagskind liebevoll als "die Königin unserer Welt".

Instagram / krisjenner Karen Houghton mit ihrer Schwester Kris Jenner

Getty Images Kris Jenner mit Kim Kardashian, im April 2024

