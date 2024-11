Nach Funkstille: Annika Kärsten-Hoenig meldet sich bei Fans

Annika Kärsten-Hoenig (39), die Ehefrau des bekannten Schauspielers Heinz Hoenig (73), hat sich nach zwei Wochen Funkstille auf Instagram erstmals wieder bei ihren Followern gemeldet. In einem ehrlichen Post erklärt Annika, dass sie sich auf ihre Familie konzentrieren musste und deshalb keine Zeit fand, in sozialen Netzwerken aktiv zu sein. "Ich musste mich hier auf das Wichtigste fokussieren – und das sind nun mal meine Kinder und mein Mann", teilte Annika mit. In ihrer Familienwohnung in Blankenburg kümmert sich die gelernte Krankenschwester um ihren schwer kranken Ehemann und ihre zwei kleinen Kinder.

Annika gibt zu, dass die letzten Tage besonders herausfordernd waren und sie oft mit der inneren Motivation kämpfte, nicht aufzugeben. Ihr Alltag bestehe hauptsächlich aus Pflege- und Betreuungsaufgaben, weshalb wenig Raum für eigene Bedürfnisse bleibe. Trotz der Entbehrungen ist sie entschlossen, ihrer Familie in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen. "Einfach durchhalten, durchhalten, durchhalten", lautet ihr persönliches Mantra. Sie hofft, dass sich all die Mühen und Energie eines Tages auszahlen werden und hält fest an der Entscheidung, die sie getroffen hat, als sie ihren Mann heiratete und ihre Kinder bekam. "Manche sagen mir, dass ich kein eigenes Leben mehr hätte, aber dem muss ich widersprechen. Es ist mein Leben, für das ich mich entschieden habe, als ich meinen Mann geheiratet und meine Kinder bekommen habe", betont die 39-Jährige gegenüber Bild.

Annika kämpft nicht alleine für Heinz: Ein langjähriger Freund des "Das Boot"-Stars startete am 16. November eine Spendenaktion für ihn, um seine derzeitige Lebenssituation zu verbessern. "Wir wollen ihm einen Treppensteiger-Rollstuhl finanzieren, damit er aus dem dritten Stock auch mal wieder rauskommt, an die frische Luft. Das ist ja auch ein Stück Lebensqualität", erklärte Rüdiger Schwenk auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige