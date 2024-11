Treppensteiger: Neue Spendenaktion für kranken Heinz Hoenig

Heinz Hoenig (73) ist nach langem Krankenhausaufenthalt endlich wieder zu Hause bei seinen Liebsten. Allerdings befindet sich die Wohnung von ihm und seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) im dritten Stock und der Schauspieler ist somit erst mal an sein Heim gefesselt. Ein langjähriger Freund möchte dafür nun Abhilfe schaffen. Am 16. November soll in der hessischen Gemeinde Aarbergen die Aktion "Ein Herz für Heinz Hoenig" stattfinden, die von Rüdiger Schwenk ins Leben gerufen wurde. "Wir wollen ihm einen Treppensteiger-Rollstuhl finanzieren, damit er aus dem dritten Stock auch mal wieder rauskommt, an die frische Luft. Das ist ja auch ein Stück Lebensqualität", betonte Rüdiger auf Instagram.

"Natürlich kann man auch von außerhalb an der Aktion teilnehmen", erklärte der Schmied weiter. Für eine Spende von 25 Euro erhalten die Unterstützer ein handgeschmiedetes Kleeblatt mit ihren Initialen, 20 Euro gehen für Pflege und Hilfsmittel direkt an Heinz. Schon in der Vergangenheit waren für Heinz Spenden gesammelt worden – der Dschungelcamp-Star war zuletzt nicht krankenversichert gewesen, wodurch sich schnell enorme Kosten anhäuften. Seine Frau Annika suchte daher auf der Online-Spendenplattform GoFundMe Hilfe. Bis heute sind 182.093 Euro für den "Das Boot"-Darsteller zusammengekommen.

Bei einigen Menschen kommt das Bitten um Spenden allerdings gar nicht gut an. "Wer beizeiten spart, hat in der Not. Diese Krankheiten werden durch einen beschissenen Lebenswandel verursacht, also warum jetzt betteln. Stirb wie ein Mann", meinte ein verstimmter User. Dagegen setzte sich die 39-Jährige auf Instagram aber zur Wehr. "Im Gegensatz zu dir ist mein Mann ein Mann und versteckt sich nicht hinter einem Fake-Account!"

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

ActionPress Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige