Sehen "Bauer sucht Frau"-Konny und Doris gemeinsame Zukunft?

Doris' Zeit auf dem Bauernhof von Konrad neigt sich dem Ende zu. Nach den gemeinsamen Tagen ist es an der Zeit, dass die beiden eine Entscheidung treffen: Möchten sie sich nach Bauer sucht Frau wiedersehen? Doris zeigt sich optimistisch – ihrer Meinung nach seien sie und der Pferdewirt ein tolles Team: "Ich habe schon das Gefühl, dass ich Konrad für solche Arbeiten eine gute Hilfe sein kann. Es gibt viele Dinge, die wir wirklich gemeinsam machen können. Die Zusammenarbeit klappt, und das ist eigentlich eine gute Grundvoraussetzung dafür, dass daraus was werden könnte."

Und was sagt Konny dazu? Dass er nicht unbedingt der emotionalste Typ ist, hat das Nordlicht schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. In Gedanken an eine Zukunft mit Doris kommt der 61-Jährige aber ein wenig ins Schwärmen. "Ich suche ja eine Frau, die mir auf dem Hof zur Hand geht. Ich glaube, Doris hat die besten Voraussetzungen dafür. [...] Das finde ich gar nicht schlecht", stellt er fest. Zum Abschied überrascht er seine Auserwählte sogar noch mit einem Picknick. Mit einem Glas Sekt stoßen die beiden an: Sie möchten weiterhin in Kontakt bleiben! "Ich finde, du bist ein ganz toller Mann. Du hast das Herz auf dem rechten Fleck", gesteht Doris. Ihr werde das "gemeinsame Schäkern und Lachen fehlen". Konny hat schon einen Plan: Er möchte Doris bei ihr zu Hause besuchen. "Ich würde sagen: Schritt für Schritt. Noch nichts übers Knie brechen und dann sehen wir weiter", sagt er und gibt zu, dass er eine Menge Spaß mit der 60-Jährigen hatte – ihr herzliches Lachen gefalle ihm besonders gut.

Dass Doris, Konny und die 135 Tiere des Landwirts eine gute Zeit miteinander hatten, wurde auch schon in den vergangenen Folgen deutlich. Die Pensionärin hatte sich von Anfang an auf Konrads Hof sehr wohlgefühlt. Nur kulinarisch müssen sich die zwei in Zukunft wohl noch einig werden: Mit einem selbst gekochten Mittagessen, angelehnt an die leichte mediterrane Küche, konnte Doris den Bauern nicht überzeugen.

