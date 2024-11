Tom Holland führt Freundin Zendaya zum Bier-Tasting aus

Im vergangenen Monat brachte der britische Schauspieler Tom Holland (28) sein eigenes alkoholfreies Bier namens Bero auf den Markt. Am Sonntag besuchte der Spider-Man-Star eine Bar in Massachusetts, um dort sein Bier "das erste Mal in freier Wildbahn" zu probieren, wie er in seiner Instagram-Story erklärte. Mit an seiner Seite war natürlich auch seine Freundin Zendaya (28), die ihn tatkräftig beim Verkosten unterstützte und dabei offenbar mächtig Spaß hatte. Auf einem Foto hält sie stolz beide Daumen nach oben und strahlt lächelnd in die Kamera.

Nicht nur Zendaya unterstützt ihren Freund tatkräftig. Auch Tom ist immer für die Euphoria-Darstellerin da. Das stellte er vor wenigen Wochen mit Nachdruck unter Beweis. Während eines gemeinsamen Abendessens in New York wurden die Hollywood-Bekanntheiten von Fans gesichtet. Schnell bildete sich eine große Menschenmenge, die insbesondere die Schauspielerin umzingelte. Doch Tom ließ Zendaya nicht zurück. Mutig bahnte er sich einen Weg durch die Menge, um seine Liebste zu sich zu holen. An seiner Hand führte er die 28-Jährige aus dem Chaos zurück in die Sicherheit.

Schon seit 2021 gehen die beiden Schauspieler gemeinsam als Liebespaar durchs Leben. Sie lernten sich am Set der "Spider-Man"-Filme kennen und gelten seither als unzertrennlich. Wie ein Insider im Sommer dieses Jahres gegenüber Ok! Magazine ausplauderte, haben Zendaya und Tom vor wenigen Monaten sogar einen weiteren Schritt gewagt: Laut dem Informanten sind die beiden Hollywood-Stars zusammengezogen.

Instagram / tomholland2013 Schauspielerin Zendaya im November 2024

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

