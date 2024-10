Tom Holland verteidigt Zendaya vor drängender Menschenmenge

Am Donnerstagabend waren Tom Holland (28) und seine Partnerin Zendaya (28) in New York City unterwegs, um gemeinsam zu Abend zu essen. Dabei trugen sie passende Outfits in einem eleganten Weinrot. Doch was als entspannter Abend begann, endete in Trubel, als eine Menschenmenge aus Fans und Paparazzi die Schauspielerin umzingelte, um einige Autogramme und Fotos zu ergattern. Ein Video, das von E! News veröffentlicht wurde, zeigt, wie Zendaya und Tom voneinander getrennt werden – der "Uncharted"-Star bahnt sich daraufhin mutig einen Weg durch die Menge, um seine Herzdame zu beschützen. Immer wieder ruft er: "Nein, nein, nein", während er sich zu ihr zurückkämpft. Dann zieht er sie an der Hand aus dem Chaos, damit sie zusammen weitergehen können.

Während Fans in den sozialen Medien Toms Einsatz bejubeln, erinnerte sein Verhalten viele an seinen berühmten Charakter Spider-Man. "Man braucht keinen Bodyguard, wenn man Tom hat", scherzt ein Fan unter dem Beitrag. Zwei andere User schwärmen zudem: "Wie er seine Königin beschützt. Die beiden sind so süß zusammen" und "Ich freue mich so für Zendaya, sie hat einen so unterstützenden Partner. Sie sind so ein tolles Paar." Einige kritisieren sein Verhalten aber auch und sind der Meinung, dass Zendaya keine Hilfe gebraucht habe.

Tom und Zendaya sind nicht nur auf der Leinwand ein beeindruckendes Duo, sondern zeigen auch abseits des Rampenlichts, wie stark ihre Verbindung ist. Das Paar, das sich bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man" kennen und lieben gelernt hat, hält seine Beziehung meist privat. Dennoch gewährt es hin und wieder Einblicke in seine Verbundenheit durch solche öffentlichen Auftritte.

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Juni 2017

Anzeige Anzeige