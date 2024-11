Wegen Trennung: Molly-Mae Hague unsicher wegen weiteren Kids

Molly-Mae Hague (25) gab nun ein emotionales Statement über ihre Kinderplanung nach der Trennung von Tommy Fury (25) ab. Die Influencerin und der Boxer haben sich im August dieses Jahres nach fünf Jahren Beziehung getrennt. Nun äußerte sich Molly-Mae offen darüber, wie das letzte Jahr ihre Sicht auf ihre Familienplanung beeinflusst hat. Auf Instagram antwortete sie auf die Frage eines Followers, wie viele Kinder sie haben wolle, mit: "Ehrlich gesagt, denke ich in letzter Zeit oft, dass es bei meiner Tochter Bambi bleiben wird. Ich bin mir noch nicht sicher."

Die Beziehung der beiden nahm 2019 in der britischen Version der Dating-Show Love Island ihren Anfang, in der sie sich kennen- und lieben lernten und als Zweitplatzierte die Villa verließen. Nach mehreren Jahren des Zusammenlebens und der Geburt ihrer Tochter Bambi im Januar 2023 schien das Glück zunächst perfekt, im August 2024 folgte dann aber die Trennung. Besonders ihre unterschiedlichen Vorstellungen über die Erziehung sorgten mehrfach für Diskussionen, wie bereits in der Netflix-Show "At Home With The Furys" während ihrer Beziehung sichtbar wurde. Sowohl Tommy als auch Molly-Mae hatten in früheren Interviews über ihren Wunsch nach einer ganzen Kinderschar offen gesprochen. "Molly will sechs Kinder, ich acht", erwähnte der Boxer in einem Interview mit The Sun.

Molly-Mae ist vor allem als Social-Media-Persönlichkeit bekannt und hat sich in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Tommy, ein aufstrebender Boxer, teilt die Reality-TV-Vergangenheit mit ihr. Trotz der ganzen Höhen und Tiefen teilen die beiden eine starke Verbundenheit zu ihrer Tochter. Molly-Mae hat in der Vergangenheit oft davon gesprochen, wie sehr die Geburt der kleinen Bambi ihr Leben zum Positiven verändert hat.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

