Autogramm verweigert: Fan beschimpft Jason Kelce

Jason Kelce (37), der ehemalige Star der Philadelphia Eagles, geriet nun in eine aufgeladene Situation, als er nach einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" das Studio verließ. In einem YouTube-Video ist zu sehen, dass er von einer Menschenmenge erwartet wurde, die auf Autogramme hoffte. Als Jason sich weigerte, auf die Bitten einzugehen, und ins Auto stieg, reagierte ein Mann verärgert und beleidigte ihn. Der Mann beschuldigte Jason, sich unhöflich zu verhalten, und kommentierte abschätzig, dass Stars wie Morgan Freeman (87) und Harrison Ford (82) die Zeit für Autogramme fänden, aber der NFL-Star nicht.

Jason erklärte, dass er sich nicht verpflichtet fühle, Autogramme zu geben, besonders nicht, wenn er von Fans verfolgt werde. Der Mann ließ jedoch nicht locker und beleidigte ihn weiter. Schließlich stieg der Footballstar aus dem Auto und gab doch einige Autogramme. "Ich will nicht unhöflich sein", sagte er dabei. Der Mann, der zuvor so aufgebracht war, entschuldigte sich später und gab zu: "Ich schäme mich für diesen Moment." Jason nahm die Entschuldigung mit den Worten "Ich habe Liebe für dich" an. Letztendlich schüttelten sie die Hände und der ehemalige NFL-Spieler erfüllte dem Mann doch noch seinen Autogrammwunsch.

Bereits im vergangenen Monat geriet Jason in einen anderen hitzigen Fan-Konflikt, als ein Collegestudent seinen Bruder Travis Kelce (35) mit einem homophoben Schimpfwort beleidigte. Jason hatte daraufhin das Handy des Studenten zu Boden geschlagen und ihn ebenfalls beschimpft. Bei ESPNs Monday Night Countdown bedauerte der 37-Jährige seine Reaktion und betonte, dass er stets versuche, mit Anstand und Respekt zu handeln – und das auch in Zukunft tun werde.

Getty Images Jason Kelce, Footballspieler

Getty Images Jason und Travis Kelce im Juli 2024

