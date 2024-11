Diese Aufgabe übernimmt Prinzessin Kate beim Staatsbesuch

Prinzessin Kate (42) wird Anfang Dezember eine zentrale Rolle beim Staatsbesuch des Emirs von Katar in Großbritannien übernehmen. Wie Daily Mail berichtet, wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (42) den Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und seine Ehefrau Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani im Namen von König Charles III. (76) empfangen. Dies markiert einen der bedeutendsten öffentlichen Auftritte der Princess of Wales in diesem Jahr und unterstreicht ihre wachsende Verantwortung innerhalb der königlichen Familie – besonders nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Chemotherapie.

Der offizielle Ablaufplan des Palastes sieht vor, dass Kate und William das katarische Herrscherpaar zunächst in ihrer Residenz begrüßen. Anschließend begleiten sie die Gäste zur feierlichen Empfangszeremonie auf der Horse Guards Parade, wo militärische Ehren stattfinden. Zusammen mit König Charles und Königin Camilla (77) ist zudem eine Kutschfahrt zum Buckingham-Palast geplant. Obwohl nicht bestätigt wurde, ob die 42-Jährige auch am abendlichen Staatsbankett teilnehmen wird, zeigt ihre aktive Rolle bei den offiziellen Terminen ihre zunehmende Bedeutung im königlichen Protokoll.

Für Kate sind solche hochkarätigen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil ihrer königlichen Pflichten. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 hat sie sich zu einer zentralen Figur in der Monarchie entwickelt. Neben ihren offiziellen Aufgaben engagiert sie sich leidenschaftlich für Wohltätigkeitsorganisationen – insbesondere in den Bereichen der mentalen Gesundheit, frühkindlichen Entwicklung und Unterstützung von Familien. Trotz ihrer zahlreichen Verpflichtungen legt Kate großen Wert auf ihr Familienleben und sorgt dafür, dass ihre drei Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) eine möglichst normale Kindheit erleben. Ihre Fähigkeit, royale Aufgaben und familiäre Verantwortung in Einklang zu bringen, macht sie beim britischen Volk ziemlich beliebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals im Juni 2024

Anzeige Anzeige