Flucht über Balkon? Angestellte waren in Sorge um Liam Payne

Liam Payne (✝31) erlitt am 16. Oktober 2024 einen tödlichen Sturz in Buenos Aires. Wie ein nun veröffentlichter Notruf, der unter anderem dem Mirror vorliegt, nahelegt, könnte der Sänger versucht haben, über den Balkon des Casa Sur Hotels zu fliehen. Kurz vor seinem Tod soll er in der Lobby herumgeschrien und für Aufruhr gesorgt haben. Deshalb brachten ihn die Hotelmitarbeiter auf sein Zimmer – angeblich gegen seinen Willen und trotz seiner Warnungen, dass er den Balkon zur Flucht nutzen würde. Ein Angestellter rief dann aus Sorge die Polizei und erklärte: "Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr sein könnte. Er ist in einem Zimmer mit Balkon, und wir haben ein bisschen Angst."

Tragischerweise fand man den Musiker kurze Zeit später tot, mit einer Tasche über der Schulter – augenscheinlich bereit für eine Flucht. Zwei Tage nach seinem Tod wurde dem Mirror zufolge auf einem Balkon der zweiten Etage eine weitere Ledertasche entdeckt, die offenbar ebenfalls ihm gehörte. Sie soll Tabletten, eine Flasche Whiskey und eine Notiz mit der Aufschrift "für Liam" enthalten haben. Die Polizei schloss Suizid aus und vermutete, dass Liam möglicherweise nicht zurechnungsfähig gewesen sei, als der Unfall geschah.

Liam Payne, bekannt durch seine Karriere bei One Direction, kämpfte lange mit den Schattenseiten des Ruhms. Freunde aus seinem nahen Umfeld berichteten gegenüber TMZ von einer tief sitzenden Angst vor Enge und davon, dass er oft nach Fluchtwegen suchte, um dieser zu entkommen. Sein Freund Rogelio Nores, der ihn bis kurz vor dem Unglück sah, beteuert, dass er nichts von Liams kritischem Vorhaben gewusst habe. Rogelio und zwei weitere Personen, darunter ein Hotelmitarbeiter, werden zurzeit befragt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

twoeyephotos/MEGA Liam Payne im Dezember 2018