Iris Klein muss Ex Peter nach Scheidung 100.000 Euro zahlen

Seit wenigen Stunden sind Iris (57) und Peter Klein (57) offiziell geschieden. Obwohl die Mutter von Daniela Katzenberger (38) mehr als erleichtert über den Schlussstrich ihrer 17-jährigen Ehe ist, stößt ihr eines dennoch sauer auf: Ihr Ex-Mann verlangte eine satte Summe von ihr, die ihm laut Gesetz sogar zusteht. "100.000 Euro muss ich leider von meinem ersparten Geld an Herrn Klein bezahlen, da wir keine Gütertrennung hatten und er nichts besitzt", betont Iris in einem offiziellen Statement gegenüber Promiflash.

Einen kleinen Seitenhieb kann sich die 57-Jährige aber offenbar nicht verkneifen. "Die Scheidung verlief übrigens sehr emotionslos und schnell. Ich wünsche mir Frieden und den beiden viel Spaß mit meinem Geld", erklärt Iris gegenüber Promiflash und spielt damit auf Peters enges Verhältnis zu Yvonne Woelke (45) an. Dabei wird auch deutlich, dass sie die gemeinsamen Jahre mit ihm in der Vergangenheit lassen möchte: "Auf eine Aussprache beziehungsweise Rechtfertigung möchte ich in Zukunft verzichten, weil das Thema Ehe und Ehebruch für mich erledigt ist."

Fast 20 Jahre gingen Iris und Peter gemeinsam durchs Leben – 17 davon waren sie verheiratet. Ende 2022 geriet ihre Ehe ins Wanken. Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin ist sich sicher, dass ihr damaliger Mann sie betrogen hat. Aufgrund von Peters angeblicher Dschungelcamp-Affäre mit Yvonne fasste Iris einen folgenschweren Entschluss und trennte sich von ihm. "Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit deiner Yvonne! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Ich hatte dich so sehr geliebt und du gehst fremd im Versace Hotel!", schrieb sie damals voller Enttäuschung zum Liebes-Aus auf Instagram.

Anzeige Anzeige

AEDT Peter Klein und Yvonne Woelke beim Rosé Sunset Festival, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige