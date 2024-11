Jason und Kylie Kelce singen Duett auf Feiertagsalbum

Jason Kelce (37) hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Kylie (32) ein Duett aufgenommen. Auf dem neuen Album "A Philly Special Christmas Party" singt das Paar zusammen den Song "Loud Little Town", der am 22. November veröffentlicht wurde. Jason und Kylie teilen sich dabei den Refrain des Liedes. Das US Magazine berichtet, dass dieses Werk das dritte und letzte Weihnachtsalbum ist, das Jason zusammen mit seinen ehemaligen Teamkollegen Jordan Mailata und Lane Johnson von den Philadelphia Eagles herausbringt.

Neben Kylies Auftritt enthält das neue Album auch Kollaborationen mit Travis Kelce (35), Mt. Joy, Boyz II Men und Stevie Nicks (76). In der Oktober-Ausgabe des Podcasts "New Heights" mit seinem Bruder Travis schwärmte Jason von der Zusammenarbeit mit der Fleetwood-Mac-Ikone: "Die legendäre Stevie Nicks hat ein Duett mit mir aufgenommen, was an sich schon verrückt ist, tatsächlich mit Stevie Nicks auf einem Track zu sein. Das ist absolut unglaublich." Er lobte ihre herzliche Art und betonte, wie sehr sie Menschen und Musik liebe. Ihr gemeinsamer Song "Maybe This Christmas" verdrängte sogar Mariah Careys (55) Klassiker "All I Want for Christmas Is You" von Platz eins der iTunes-Charts.

Jason und Kylie sind seit einigen Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Kürzlich gaben sie bekannt, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Der Football-Star engagiert sich nicht nur musikalisch, sondern auch karitativ. Zusammen mit seinen Teamkollegen hat er "Operation Snowball" ins Leben gerufen: eine Initiative, die jedem Kind in den öffentlichen Schulen von Philadelphia ein Geschenk zu Weihnachten ermöglichen soll. In einem Instagram-Post rief das Trio die Fans dazu auf, sie bei diesem ehrgeizigen Ziel zu unterstützen. Über die vergangenen zwei Jahre wurden bereits über 4 Millionen Dollar an verschiedene Kinderhilfsorganisationen gespendet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige