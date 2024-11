Jins Solo-Debüt: Der BTS-Star bringt Album "Happy" heraus

Jin (31), Mitglied der weltbekannten K-Pop-Band BTS, hat kürzlich seine Begeisterung über sein erstes Solo-Debütalbum "Happy" geäußert, das am 15. November erschienen ist. In einem exklusiven Video für E! News teilte der Sänger seine Freude mit den Fans: "Hier ist Jin. Ich habe es sehr genossen, 'Running Wild' von meinem Soloalbum 'Happy' in der 'Tonight Show' zu performen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen." Mit diesen Worten bewies der 31-Jährige, wie glücklich er über seinen neuen musikalischen Weg ist – und macht seine Anhänger neugierig auf mehr.

Am 21. November trat der Popstar in der "Tonight Show" auf und sprach mit Moderator Jimmy Fallon (50) über den Abschluss seines Militärdienstes in Südkorea und über sein Comeback zur Musik. Dabei erzählte er, wie seine Bandkollegen ihn nach seiner Rückkehr begrüßten und wie hektisch er diesen Moment wahrnahm. "Damals war es sehr turbulent", erklärte Jin und fügte hinzu: "Es war direkt nach meiner Entlassung [aus dem Militärdienst]." Zudem verriet er, dass sein BTS-Bandkollege RM (30) mit einem Saxophon auf ihn wartete und wie viel ihm dieser humorvolle Empfang bedeutete.

Neben Jin und RM bilden Jungkook (27), V (28), Jimin (29), Suga (31) und J-hope (30) die erfolgreiche K-Pop-Gruppe BTS – auch bekannt als Bangtan Boys. Die Gruppe hatte eine Pause eingelegt, da die Mitglieder ihren verpflichtenden Militärdienst absolvierten – eine Pflicht für alle südkoreanischen Männer. Trotz der Pause blieb die enge Freundschaft unter den Bandmitgliedern bestehen. Dass RM ihn mit einem Saxophon begrüßte, war für viele Fans ein besonderes Highlight und zeigte den liebevollen Umgang der Mitglieder untereinander. Jin freut sich nun darauf, wieder gemeinsam mit seinen Bandkollegen Musik zu machen und gleichzeitig seine ersten Schritte als Solo-Künstler zu gehen.

Getty Images Jin, Mitglied bei BTS

Getty Images V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope, BTS-Mitglieder

