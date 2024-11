Kaley Cuoco musste ihren Hund Shirley vor dessen Tod abgeben

Kaley Cuoco (38) trauert um ihre geliebte Hündin Shirley. Vor deren Tod hatte die Schauspielerin eine emotionale Entscheidung treffen müssen: Die The Big Bang Theory-Bekanntheit gab Shirley in ein neues Zuhause. Dies teilt die Schauspielerin ihren Fans in einem bewegenden Instagram-Video mit. Der Grund für diesen Schritt seien heftige Auseinandersetzungen zwischen Shirley und Blue gewesen, dem Deutschen Schäferhund ihres Verlobten Tom Pelphrey (42), mit dem Kaley seit zwei Jahren zusammen ist. "Ich habe sie so sehr geliebt, aber ich hatte wirklich Angst. Ich wollte nicht, dass etwas wirklich Schlimmes passiert oder dass vielleicht jemand versehentlich verletzt wird", erklärt Kaley ihren Entschluss.

In dem Video führt Kaley aus, dass Shirley bereits seit ihrer sechsten Lebenswoche bei ihr gewesen sei und sie verständlicherweise viele Fragen von Fans erhalten habe, als sie plötzlich keine Fotos mehr von ihr postete. Die Konflikte zwischen den beiden Hunden seien zunehmend ernster geworden, sodass sie sich schweren Herzens dazu entschieden habe, Shirley bei ihrem Tierbetreuer Tony und dessen Frau Angie unterzubringen, die sich liebevoll um sie kümmerten. Leider sei Shirley kürzlich an einer aggressiven Knochenkrebserkrankung verstorben, wie Kaley unter Tränen berichtet. Die Schauspielerin ist bekannt für ihre große Tierliebe und engagiert sich mit ihrer Organisation "Oh Norman" für die Vermittlung von Hunden an liebevolle Familien.

Abseits dieser traurigen Nachricht gibt es in Kaleys Leben aber auch viel Schönes: Im August verkündete sie ihre Verlobung mit Tom Pelphrey, mit dem sie bereits seit zwei Jahren liiert ist und ein gemeinsames Kind hat. Obwohl die Schauspielerin nach zwei gescheiterten Ehen 2022 öffentlich erklärt hatte, nie wieder heiraten zu wollen, scheint sie dennoch fest an die Liebe zu glauben und die Partnerschaft mit Tom in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda und ihrem Partner Tom Pelphrey

