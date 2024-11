Keke Palmer schwärmt von Freundschaft mit Jennifer Lopez

Die Schauspielerin Keke Palmer (31) hat kürzlich in einem Interview über ihre wachsende Freundschaft zu Jennifer Lopez (55) gesprochen. Während eines Besuchs im Podcast "Smith Sisters Live" von SiriusXM erzählte sie von ihrem besonderen Verhältnis zu Jennifer, das sich während ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Film "Hustlers" im Jahr 2019 entwickelt hatte. Dabei betonte Keke, dass sie die "Lobe Don't Cost A Thing"-Interpretin schon seit dem Film "Selena" bewundere und sich geehrt fühle, eine persönliche Verbindung zu ihr aufgebaut zu haben.

Keke erzählte weiter, dass J.Lo sie sogar in ihr neuestes Filmprojekt "This Is Me...Now: A Love Story" eingebunden hat, das Anfang dieses Jahres Premiere feierte. In dem Film übernimmt Keke die Rolle der Scorpio, einem Mitglied des mystischen Zodiac Council, einer astrologischen Gruppe, die sich mit Jennifers Liebesleben auseinandersetzt. Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, überraschte Jennifer Keke und ihren Sohn mit einer ganz besonderen Geste: Sie mietete ein Kino und sorgte dafür, dass die beiden eine private, gemütliche Vorführung des Films genießen konnten. "Es war wirklich fabelhaft", schwärmte Keke und fügte hinzu: "Sie hat dafür gesorgt, dass mein Sohn und ich es richtig gemütlich hatten."

Die Freundschaft der beiden geht jedoch weit über das Berufliche hinaus, denn Jennifer habe ihr auch privat vollste Unterstützung angeboten. "Sie sagte zu mir: 'Meine Tür steht dir immer offen. Brauchst du etwas? Komm zu mir nach Hause, hier ist mein Team'", erzählte Keke im Interview. Diese besondere Großzügigkeit und Offenheit hatte die Schauspielerin anfangs gar nicht erwartet. "Ich liebe Jennifer. Sie hat nicht nur ein unglaubliches Talent, sondern ist auch eine großartige Frau und echte Chefin", schwärmte sie. Dabei teilen die beiden Promis nicht nur die Leidenschaft für die Schauspielerei, sondern auch ähnliche Werte und Ansichten, was ihre Verbindung noch stärker macht.

Getty Images Jennifer Lopez in London, November 2024

Getty Images Keke Palmer, Cardi B, Jennifer Lopez und Constance Wu

