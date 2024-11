Keke Palmer war mit zwölf Alleinverdienerin der Familie

Schauspielerin und Sängerin Keke Palmer (31) hat offen darüber gesprochen, wie sie mit nur zwölf Jahren zur Hauptverdienerin ihrer Familie wurde. In einem aktuellen Interview im Podcast "Club Shay Shay" mit Gastgeber Shannon Sharpe erzählte Keke, dass sie in jungen Jahren pro Show knapp 37.814 Euro verdient habe. Das gleiche Gehalt, das ihre Eltern in einem ganzen Jahr erhalten hätten. Während des Gesprächs wurde sie emotional und brach in Tränen aus, als ihr bewusst wurde, wie ungewöhnlich es ist, dass ein Kind diese Verantwortung trägt. Trotz der Herausforderungen betonte sie: "Ich würde es wieder tun für meine Familie."

Keke verriet auch, dass ihre Eltern damals ihre eigenen Jobs aufgegeben hätten, um sie bei ihrer Karriere zu unterstützen, und sich um ihre drei Geschwister zu kümmern. Um sicherzustellen, dass sie finanziell abgesichert sein würde, engagierten ihre Eltern einen Geschäftsmanager für sie. Zudem habe sie ein Taschengeld erhalten, genauso wie ihre ältere Schwester. Mit zwölf Jahren war Keke bereits Millionärin, doch für sie stand die Familie immer an erster Stelle. "Was mir gehört, gehört auch ihnen", erklärte sie und würdigte die Opfer, die ihre Eltern für ihre Träume gebracht haben.

Bekannt wurde Keke Palmer durch ihre Rollen in Filmen wie "Barbershop 2: Back in Business" und "Akeelah ist die Größte". Schon früh zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent, das von ihrer Familie unterstützt und gefördert wurde. Ihre enge Bindung zu ihren Eltern und Geschwistern hebt sie immer wieder hervor. In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "Master of Me" gibt Keke, die im Februar 2023 selbst Mutter geworden ist, Einblicke in ihr Leben als Kinderstar und die Herausforderungen, die damit einhergingen.

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Instagram / keke Keke Palmer im März 2023

