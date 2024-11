Staatsanwalt weist Manipulation von Diddys Prügelclip zurück

P. Diddy (55) befindet sich aktuell in einer intensiven gerichtlichen Auseinandersetzung, bei der er mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert wird. Laut Us Weekly präsentierten die Staatsanwälte am Freitag, den 22. November, in einem New Yorker Gericht ein Video aus dem Jahr 2016, das den Rap-Mogul angeblich dabei zeigt, wie er seine Ex-Freundin Casandra Ventura, besser bekannt als Cassie (38), attackiert. In diesem Video ist zu sehen, wie Diddy die Sängerin schubst und tritt. Der Musiker, der aktuell wegen Anklagen rund um Menschenhandel und Erpressung auf Kaution wartet, hat öffentlich eingeräumt, dass sein Verhalten in dem Video "inakzeptabel" sei.

Diddy behauptete gegenüber seinen Fans in einem Instagram-Video, dass er sich für seine Taten entschuldigen wolle und professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. "Es ist so schwierig, auf die dunkelsten Zeiten in deinem Leben zurückzublicken", erklärte er. Verteidiger von Diddy argumentierten vor Gericht, dass die präsentierte Version des Videos manipuliert sei und nicht das vollständige Bild zeige. Sie stellten die Behauptung auf, dass CNN nur Ausschnitte des Videos verwendet habe, die nicht die komplette Geschichte und die Umstände ihrer Beziehung widerspiegeln. Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass es keinen Streit darüber gebe, was in dem Filmmaterial tatsächlich passiert sei und verwies auch darauf, dass Diddy das Video öffentlich bestätigt habe.

Cassie und Diddy hatten über elf Jahre eine Beziehung, die offensichtlich von Höhen und Tiefen geprägt war. Die Sängerin hatte im November 2023 eine Klage gegen den Rapper wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht, die außergerichtlich beigelegt wurde. Trotz dieser Einigung betonte Diddys Anwalt, dass dadurch kein Schuldeingeständnis von Diddy vorliege. Zurzeit kämpft die Verteidigung darum, dass Diddy gegen eine Kaution von rund 48 Millionen Euro freigelassen wird, während er auf seinen Prozess wegen Anklagepunkten wie Menschenhandel und Erpressung wartet. US-Bezirksrichter Arun Subramanian wird voraussichtlich in den kommenden Tagen eine Entscheidung über die Kaution treffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und Cassie

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Anzeige Anzeige