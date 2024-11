Steuerschulden und Pfändungen: Matthias Mangiapane packt aus

Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (41) hat nun enthüllt, dass er in den letzten Monaten erhebliche finanzielle Schwierigkeiten mit dem Finanzamt hatte. Aufgrund von Problemen mit seiner Steuererklärung wurde er aufgefordert, eine Nachzahlung von stolzen 250.000 Euro zu leisten. Diese unerwartete Forderung führte dazu, dass seine Einkünfte gepfändet wurden und er unter starken Existenzängsten litt. "Das Ganze hat mich fix und fertig gemacht", gestand Matthias gegenüber RTL und berichtete von schlaflosen Nächten.

Die Ursache für diese missliche Lage lag in den Steuererklärungen der Jahre 2020 und 2021. Seine Mutter hatte gemeinsam mit einer Bekannten seine Steuerangelegenheiten übernommen, wobei jedoch die Vorsteueranmeldung übersehen wurde. Dies führte zu einer Steuerschätzung und einer anschließenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt. Der Realitystar musste monatelang mit nur 1.500 Euro im Monat über die Runden kommen. "Urlaub und Shopping waren undenkbar", erzählte er. Seine Konten und Fonds wurden eingefroren, was die Situation zusätzlich belastete.

Trotz der harten Zeiten blieb Matthias optimistisch und zeigte sich kämpferisch. Als gelernter Friseur wusste er, wann es Zeit ist, "die Arschbacken zusammenzukneifen", wie er es ausdrückte. In der kürzlich ausgestrahlten RTL-Dokumentation "Was verdient Deutschland?" gab er preis, dass er 2023 durchschnittlich über 18.000 Euro im Monat verdient hatte. Nun, da er die letzte Rate an das Finanzamt gezahlt hat, fühle er sich befreit und blicke zuversichtlich in die Zukunft. "Die werden mir bestimmt einen großen Batzen zurückzahlen", sagte er hoffnungsvoll.

Joyn Matthias Mangiapane und seine Mutter Dagmar bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Getty Images Matthias Mangiapane, Realitytstar

