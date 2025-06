Diese Darstellerin fehlt in dritter Staffel von "XO, Kitty"

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "XO, Kitty" laufen derzeit auf Hochtouren, nachdem Netflix im Februar bestätigt hatte, dass die beliebte Serie fortgesetzt wird. Hauptdarstellerin Anna Cathcart (22) schlüpft erneut in die Rolle der Kitty Song Covey, und auch viele vertraute Gesichter aus den vorherigen Staffeln sind wieder mit dabei. Fans von Min-hos Freundin Stella, gespielt von Audrey Huynh, müssen allerdings auf sie verzichten: Die Schauspielerin verkündete auf TikTok, dass sie nicht zur Serie zurückkehren werde. "Alle drehen wieder. Ich komme aber leider nicht zurück", teilte sie mit. Gedreht wird aktuell in Seoul, Südkorea – und die neue Staffel verspricht frische Abenteuer, darunter die erste Sommerepisode der Serie.

Nach dem spannenden Finale der zweiten Staffel, das mit einem Cliffhanger endete, dürfen sich Fans in den neuen Folgen wieder auf reichlich Drama, Romantik und Freundschaft freuen, wie Showrunnerin Jessica O’Toole verspricht. Kittys Liebesleben, das schon in der Vergangenheit für emotionale Turbulenzen sorgte, wird auch in der dritten Staffel erneut im Mittelpunkt stehen – vor allem nach ihrer inneren Zerrissenheit zwischen Yuri und Min-ho. Am Ende der zweiten Staffel entschied sich Kitty jedoch für Min-ho und begab sich gemeinsam mit ihm und seinem Bruder auf Tour. Es bleibt spannend, wie sich die Dreiecksbeziehung weiterentwickelt – und wie Kitty ihren Gefühlen auf den Grund geht.

Die Serie ist ein Ableger des To All the Boys I’ve Loved Before-Universums von Jenny Han (44) und begleitet Kitty auf ihrem Weg von den USA nach Südkorea. Dort macht sie nicht nur erste Erfahrungen mit der Liebe, sondern entdeckt auch wahre Freundschaft und persönliche Erkenntnisse. Anna betonte, dass Kittys Reise weit über romantische Verwicklungen hinausgeht – sie erzählt auch von ihrer persönlichen Entwicklung und den Beziehungen zu Freunden und Familie. "Es ist mehr als eine Liebesgeschichte", so die Schauspielerin gegenüber Us Weekly. Die bisherigen Staffeln von "XO, Kitty" sind auf Netflix verfügbar – und Fans dürfen sich nun auf viele weitere Geschichten aus Kittys Leben freuen.

Anna Cathcart in "XO, Kitty"

Audrey Huynh, "XO, Kitty"-Darstellerin

Joshua Lee und Anna Cathcart, "XO, Kitty"-Stars

