Diesen Stars schnappte Ariana Grande die "Wicked"-Rolle weg

Ariana Grande (31) gelang, wovon zahlreiche talentierte Sängerinnen und Schauspielerinnen nur träumen – sie schnappte sich die Rolle der Glinda in dem Musical-Film "Wicked", welcher in den USA vor wenigen Tagen anlief. Die Sängerin ist dadurch derzeit in aller Munde und schon jetzt erfährt sie wahre Lobeshymnen für ihre Darstellung. Doch die ikonische Rolle der beliebten Hexe war beim Casting hart umkämpft. So setzte sich Ariana gegen namhafte Konkurrenz aus der Branche durch! Zu ihren Mitbewerberinnen zählten unter anderem Größen wie Dove Cameron (28) und Amanda Seyfried (38), die laut Just Jared beide für das Projekt vorsprachen.

So plauderte Dove ganz offen mit TheWrap darüber, dass sie die Rolle der Glinda gerne übernommen hätte: "Ich habe mich definitiv dafür beworben. Ich weiß, dass es für jeden, der sich dafür beworben hat, ein sehr langer Prozess war." Trotzdem freue sie sich über den Erfolg ihrer engen Freundin Ariana. Auch Amanda offenbarte im Interview mit Backstage, dass sie sich als Glinda bewarb: "Letzten Sommer [...] habe ich persönlich für die Rolle der Glinda in der Filmversion von 'Wicked' vorgesprochen [...]." Neben der Bekanntheit haben zudem auch Renee Rapp sowie Taylor Louderman vorgesprochen.

Nicht nur die weiblichen Charaktere waren in der Branche heiß begehrt, sondern auch die männliche Rolle des Fiyero. Diese ergatterte zum Schluss der Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36), doch er musste sich ebenfalls gegen einige prominente Mitstreiter durchsetzen. Dazu gehörten beispielsweise gleich zwei Mitglieder der Jonas Brothers: Joe Jonas (35) und Nick Jonas (32). Laut dem Bericht von Just Jared haben die Brüder wohl beim Vorsprechen für "Wicked" noch vorher zueinander gesagt: "Geh da rein und mach es, denn es muss einer von uns sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Darsteller Jonathan Bailey bei der Sondervorführung von "Wicked" in New York

Anzeige Anzeige