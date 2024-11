Sie konkurrierten mit Jonathan Bailey um "Wicked"-Rolle

Jonathan Bailey (36) hat die Fans im neu veröffentlichten Film "Wicked" verzaubert. Jonathan glänzt als Prinz Fiyero Tigelaar aus Winkie Country in dem ersten von zwei geplanten Musical-Filmen. "Wicked" stürmte am ersten Wochenende mit Einnahmen von beeindruckenden 108 Millionen Euro weltweit an die Spitze der Kinocharts. Mit seiner Darstellung des charmanten Prinzen zieht Jonathan das Publikum in seinen Bann und zeigt erneut sein beeindruckendes Talent als Schauspieler und Sänger. Doch Jonathan war nicht der einzige Promi, der für diese Rolle vorgesprochen hatte.

Für die begehrte Rolle des Fiyero bewarben sich sowohl Broadway-Stars als auch bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und Musik. Dazu gehörten gleich zwei Mitglieder der Jonas Brothers: Nick Jonas (32) und Joe Jonas (35). Zwar sind diese vor allem für ihre Musik bekannt, doch beide starteten ihre Karriere am Broadway. Nick spielte unter anderem in "Les Misérables" und "Die Schöne und das Biest" mit. Zufälligerweise wird er in der kommenden Broadway-Erstaufführung von "The Last Five Years" in die Rolle schlüpfen, die Jonathan 2016 spielte. Nicks Bruder Joe stand bereits als Kind in "La Bohème" auf der Bühne. Just Jared schreibt, dass die beiden Jonas Brothers bei dem Vorsprechen für "Wicked" noch zueinander gesagt hätten: "Geh da rein und mach es, denn es muss einer von uns sein."

Neben den Jonas Brothers verriet auch Disney-Star Ryan McCartan, dass er für die Rolle vorgesprochen hatte. Ryan hat bereits Erfahrung mit der Rolle, da er Fiyero 2018 und 2019 am Broadway verkörperte. In einem Podcast sagte er in Richtung des Regisseurs Jon M. Chu (45): "Du hast mich nicht für den Film gecastet, obwohl ich so hart gearbeitet habe. Das ist in Ordnung, nichts für ungut." Im Gegensatz dazu erwartete der Sänger Spencer Sutherland gar nicht erst, dass er die Rolle bekommen würde, wie er in der "Zach Sang Show" verriet. Obwohl einige Fans gerne einen etablierten Musicaldarsteller in der Rolle gesehen hätten, bewies Jonathan, dass er die perfekte Wahl war. Bekannt wurde er einem breiten Publikum durch seine Rolle als Anthony in der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton. Doch seine schauspielerische Erfahrung geht weit über Film und Fernsehen hinaus.

Getty Images Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas, 2023

Getty Images Jon M. Chu im Oktober 2024

