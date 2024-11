Dieser Schauspieler wird neuer "Tatort"-Kommissar in München

Beim Münchner Tatort weht bald frischer Wind! Nach rund 35 Jahren Dienstzeit geht das bekannte Kommissaren-Duo aus Ivo Baltic und Franz Leitmayr in den wohlverdienten Ruhestand. An ihre Stelle tritt Nikola Buvak, der von Carlo Ljubek gespielt werden wird. Ab 2026 ermittelt er in der ARD-Serie als Kriminalhauptkommissar, wobei sein erster Fall bereits Ende 2025 abgedreht werden soll. Carlo freut sich schon jetzt auf die neue Rolle. "'Tatort'-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung", erklärte der Schauspieler aus Bocholt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Der 48-Jährige wohnte in der Vergangenheit bereits in München. Mit 16 zog er in die bayerische Landeshauptstadt, spielte im TSV 1860 Fußball und absolvierte dort an der Otto-Falckenberg-Schule auch seine Schauspielausbildung. Die "Tatort"-Welt ist für den Sohn kroatischer Migranten ebenfalls kein Neuland: Im Februar dieses Jahres spielte er einen gewalttätigen Vater in der Folge "Tatort: Das Wunderkind". Die BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs scheint begeistert über die neue Besetzung – und das aus einem ganz bestimmten Grund: "[...] Freudig stimmt mich außerdem, dass wir die Tradition kroatischer und bayerischer Wurzeln im Ermittler-Duo fortführen!"

Die derzeitigen Kommissare werden mit Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66) nämlich von einem kroatisch-bayerischen Ermittlerpaar verkörpert, was auch in der Neubesetzung der Fall sein wird. An Carlos Seite bleibt ein bekanntes "Tatort"-Gesicht: Ferdinand Hofer wird mit seiner Darstellung des Kriminaloberkommissars Kalli Hammermann der Kriminalfilmreihe erhalten bleiben. Die beiden werden nach dem Ausstieg von Miroslav und Udo in große Fußstapfen treten, nachdem diese nach genau 100 gemeinsamen Fällen ihre Rollen aufgeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Carlo Ljubek bei der 60. Berlinale

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, Münchner "Tatort"-Duo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige