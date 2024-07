Erwischt: Ist Gigi Birofio etwa mit Sandra Janina zusammen?

Was läuft denn da? Gigi Birofio (25) könnte wieder auf Wolke sieben schweben – zumindest scheint es so auf aktuellen Bildern, die Bild vorliegen. Wie das Magazin berichtet, wurden die Schnappschüsse am Athener Flughafen aufgenommen. Darauf erkennt man den Reality-TV-Star Arm in Arm mit einer hübschen Blondine. Sie schmiegt sich an den Italiener, hat sogar eine Hand vertraulich auf seinem Oberschenkel. Wer genau hinguckt, erkennt die Dame auch: Es ist niemand anderes als Sandra Janina van der Heide (24)!

Bis vor wenigen Tagen war Gigi zusammen mit einer Gruppe anderer Influencer und Promis mit den Dreharbeiten für "Love Island VIP" beschäftigt. Auch Sandra soll nach Angaben des Blattes eine der Kandidatinnen gewesen sein, die in der brandneuen Show-Variante nach der großen Liebe suchen. Bis jetzt ist noch nicht viel über den Verlauf der ersten Staffel bekannt, doch für Gigi und Sandra scheint es ein Happy End gegeben zu haben. Wie das Magazin außerdem berichtet, sollen die beiden Stars auch jetzt, nach dem Ende des Drehs, noch in engem Kontakt zueinander stehen.

Zuletzt war Gigi in einer Beziehung mit Dana Feist gewesen. Zusammen hatten sie an der Sendung Das Sommerhaus der Stars teilgenommen – doch dann war im November des vergangenen Jahres plötzlich alles aus. Die Are You The One?-Bekanntheit hatte dem Hobby-Boxer vorgeworfen, sie mehrfach betrogen zu haben. Erst zu Beginn dieses Jahres hatte er sich zum Ende der Beziehung geäußert. "Ich habe einen Fehler gemacht, damit das mal klar ist. Ich habe meinen Part [dazu beigetragen]", hatte er im "Blitzlichtgewitter"-Podcast zugegeben.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

