So war der Kuss mit Yasin bei "Love Island VIP" für Sophie

Zwischen Yasin Mohamed (33) und Sophie Imelmann (28) stimmt die Chemie. In der aktuellen Folge von Love Island VIP kamen sich die beiden Realitystars so nah wie noch nie und teilten ihren ersten Kuss. Die einstige Schloss Einstein-Darstellerin ist mit der Situation rundum zufrieden. "Mein erster Kuss mit Yasin hat sich gut angefühlt. Wir haben uns da beide etwas Zeit gelassen am Anfang, aber dann war es genau der richtige Moment", schwärmt sie im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich brauche immer etwas, bis ich mich richtig wohl bei jemandem fühle, aber an dem Abend hatte ich einfach ein gutes Gefühl. Und Küssen ist ja sowieso superwichtig! Das muss schon harmonieren."

Doch die schöne Stimmung zwischen Yasin und Sophie hielt nach ihrem Kuss nicht sonderlich lang. Kurz darauf half der TV-Casanova nämlich seiner Ex-Flamme Yeliz Koc (31) mit ihrem Mikrofon und berührte dabei ihren Po. Sophie wurde daraufhin wütend und stellte den Basketballspieler zur Rede: "Das ist einfach eine Respektsache, Yasin, aber egal. Ich habe keinen Bock, über so was zu diskutieren." Ihr Couple-Partner war nach diesem Streit sichtlich genervt und hoffte darauf, dass sich die 28-Jährige beruhigen würde.

In der Kuppelshow trug noch eine weitere Dame zu Yasins Gefühlschaos bei. Als seine Ex-Freundin Alicia Costa Pinheiro die Villa auf Korfu betrat, rutschte dem 33-Jährigen das Herz in die Hose. Gegenüber Promiflash offenbarte er: "Ich war maßlos überfordert. Ich war durch die ganzen Tage vorher schon vorbelastet. Ich kann das Gefühl schwer beschreiben... es hat sich so angefühlt, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Es war zu emotional für mich."

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

RTL2 Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

