Auf Kuss folgt Streit bei "Love Island VIP"-Sophie und Yasin

In Folge sechs geht es heiß her bei "Love Island VIP". Nicht nur zwischen Patrick Fabian (37) und Chiara Fröhlich (27) fällt der erste Kuss, auch Yasin Mohamed (33) und die Granate Sophie Imelmann (28) knutschen endlich das erste Mal richtig miteinander. Bei einer gemeinsamen Dusche am nächsten Tag ist von der anfänglichen Zurückhaltung nichts mehr zu sehen: Sophie entledigt sich ihres Bikini-Oberteils, was dem 33-Jährigen sichtlich gut gefällt. Die Harmonie zwischen dem Pärchen hält aber nicht lange – mit Yasins offener Interaktion mit anderen Kandidatinnen kommt Sophie gar nicht klar. Die beiden beginnen einen heftigen Streit.

Beim Befestigen des Mikrofons hat Yeliz Probleme – ihr Ex Yasin eilt zu Hilfe. Dass der Temptation Island-Star dabei den Po seiner Verflossenen berührt, macht Sophie ziemlich wütend. "Das ist einfach eine Respektsache, Yasin, aber egal. Ich habe keinen Bock, über sowas zu diskutieren", fährt der Lockenkopf den Münchner an. "Der ist einfach manchmal so unsensibel. Da ist mein Selbstwert einfach zu hoch für", lässt sich die Blondine in der Mädelsrunde aus. Yasin hingegen versteht die Welt nicht mehr. "Das nervt mich krank", gesteht er seinem Kumpel Gigi. Seiner Meinung nach solle seine Couple-Partnerin "einfach mal chillen".

Kann Yasin der Mann sein, den der Köln50667-Star an seiner Seite haben möchte? "Ich wünsche mir etwas Leichtes – nicht etwas, wo ich mir jeden Tag Gedanken machen muss", zeigt sich die 28-Jährige nachdenklich. In diesem Moment kann sie sich wohl nicht vorstellen, dem Frauenschwarm seinen Fauxpas zu verzeihen: "Es bringt einfach nichts mehr. Das macht keinen Sinn." Um ihren Streit zu klären, bleibt den beiden vor der Paarungszeremonie keine Zeit mehr. Am Ende steht Sophie vor einer Entscheidung: Yasin oder Danilo Cristilli (28)? Welchen der beiden Islander die Beauty wählen wird, bleibt offen.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Sophie Imelmann, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yasin Mohamed

