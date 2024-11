Yasin-Zweifel: Darum bleibt "Love Island VIP"-Sophie bei ihm

In einer aktuellen Folge von Love Island VIP wird deutlich, dass Sophie Imelmann (28) trotz ihrer guten Chemie mit Yasin Mohamed (33) an den ernsthaften Absichten des Realitystars zweifelt. Gegenüber Promiflash enthüllt die Köln 50667-Darstellerin, warum sie es trotzdem noch mit ihm probiert. "Ja, ich hatte öfter meine Zweifel an Yasin – und das auch zu Recht. Trotzdem hatte ich ab dem ersten Moment eine Anziehung zu ihm und wollte einfach schauen, was sich daraus entwickeln kann", erklärt sie und führt weiter aus: "Ich wäre ja nicht bei ihm geblieben, wenn da nicht etwas in der Luft gewesen wäre zwischen uns."

Während des Gesprächs betont Sophie, dass sie ihre Gefühle offen mit Yasin kommuniziert habe und ihm häufig ihre "ehrliche Meinung" mitgeteilt habe: "Das habe ich zum Glück immer getan bei Yasin, sobald mir etwas komisch vorkam oder ich mich unwohl gefühlt habe." Dies war auch der Fall, als der Münchner seiner Ex Yeliz Koc (31) aufgrund eines lockeren Mikrofonkabels an ihrem Po zur Hilfe eilte. "Mich hat es gestört, dass er null darüber nachgedacht hat, wie ich mich in der Situation fühle. Ich hätte mir da etwas mehr Empathie von seiner Seite gewünscht", erinnert sich Sophie während des Interviews und stellt klar: "Ich denke nicht, dass er es cool gefunden hätte, wenn mein Ex-Freund mir am Hintern rumgefummelt hätte oder umgedreht."

Innerhalb der Datingshow kam es wegen der Po-Situation zu einem heftigen Streit zwischen Yasin und Sophie. Gegenüber Promiflash behauptet die Schauspielerin, dass ihr gegenüber nicht genug Feingefühl erwiesen wurde. "Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man das aus Respekt dem Anderen gegenüber nicht macht", verdeutlicht sie. Ihrer Meinung nach sei das vor allem der Fall, "wenn man die Person wirklich mag und ernsthaft kennenlernen möchte" und habe nichts mit "Eifersucht zu tun." Dennoch sei der Fauxpas kein Grund, den Ex on the Beach-Star abzuservieren.

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

RTL2 Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige