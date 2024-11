Dax Shepard unterstützt Kristens Umgang mit Depressionen

Kristen Bell (44) ist vor allem durch ihre Rollen in Komödien bekannt, doch abseits der Leinwand hat die Schauspielerin mit Depressionen zu kämpfen. In seinem Podcast "Armchair Expert" erklärt ihr Ehemann Dax Shepard (49) nun, wie er seiner Frau aus ihren depressiven Phasen heraushilft: "Ich sage dann ganz vorsichtig: 'Hey, Schatz, warst du in letzter Zeit mal bei deinem Psychiater? Ich sage nicht, dass du das tun musst. Aber hast du dich mal bei deinem Psychiater gemeldet?'" Früher habe der Moderator immer versucht, Kristens Probleme selbst zu lösen, doch das habe zu Streit geführt. Heute ermutige er sie lieber zu einem gemeinsamen Spaziergang oder einer kleinen Wanderung.

Die "Nobody Wants This"-Darstellerin spricht schon seit Jahren offen über ihre psychische Erkrankung. Gegenüber der Women's Health offenbarte sie 2019, dass sie seit ihrem 18. Lebensjahr an Depressionen leide. "Ich gebe den Anschein dieses quirligen, aufgeschlossenen Mädchens, das mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen scheint. Aber ich spreche nie darüber, dass es an manchen Tagen ganz anders ist", gab sie damals zu. Mit ihrem Geständnis wollte sie andere Menschen ermutigen, sich nicht für ihre Krankheiten zu schämen.

Kristen und Dax haben zwei gemeinsame Kinder und zeigen sich oft als eingespieltes Team in der Öffentlichkeit. Ihre Beziehung wird durch Ehrlichkeit und gegenseitige Unterstützung geprägt. Auch der 49-Jährige machte vor einigen Jahren eine schwierige Phase durch. Nachdem er 16 Jahre lang drogenfrei gewesen war, wurde er nach einem Unfall rückfällig und abhängig von Schmerzmitteln. Zu Gast in der "The Ellen Show" beteuerte seine Frau damals: "Ich werde ihm weiterhin zur Seite stehen, weil er es auf jeden Fall wert ist."

Getty Images Kristen Bell, November 2024

Getty Images Dax Shepard, Schauspieler