Klara Lange wird mit "Die Discounter"-Rolle verwechselt

Klara Lange spielt bei "Die Discounter" die stellvertretende Filialleiterin Pina. Doch auch privat wird die Schauspielerin immer wieder mit der Serie und ihrer Rolle in Verbindung gebracht. "Mit 'Ey Pina' werde ich eigentlich tatsächlich fast immer angesprochen. Aber klar, die wenigsten kennen mich unter meinem echten Namen", erklärte Klara auf der Releaseparty der vierten Staffel von "Die Discounter" im Promiflash-Interview.

Im Gespräch mit Klara wird dann aber wohl schnell deutlich, dass sie und Pina doch zwei unterschiedliche Charaktere sind. "Sie sind immer sehr überrascht, dass man sich mit mir – das kriege ich auf jeden Fall immer gesagt – so normal unterhalten kann", verriet die 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Am Ende ist es natürlich eine Rolle, aber es scheint irgendwie so authentisch und echt herüberzukommen, dass es für viele erst mal ein komischer Moment ist, dann aufeinanderzutreffen."

Klara ist jedoch nicht die Einzige aus dem Cast, die regelmäßig auf der Straße angesprochen wird. Auch David Ali Rashed (22) wird erkannt und mit seiner Rolle verwechselt. "Du bist doch der von Discounter oder 450er – das sind so die klassischen Gesprächs-Opener", erzählte der 22-Jährige im Promiflash-Interview. Allerdings gibt es auch Momente, in denen er lieber nicht erkannt werden möchte: "Da gibt es auch Situationen, in denen es nervig sein kann. Wenn du nicht so ganz in der Stimmung bist oder nicht darauf vorbereitet bist. Aber ich meine, grundsätzlich ist es megaschön, wenn die Leute das wertschätzen."

ActionPress David Ali Rashed, Klara Lange und Nura Habib Omer, Schauspieler von "Die Discounter"

ActionPress David Ali Rashed, Schauspieler

