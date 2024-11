David Ali Rashed freut sich über "Die Discounter"-Feedback

Dass die Serie "Die Discounter" ein echtes Herzensprojekt ist, merkt man wohl nicht nur beim Zuschauen. Auch David Ali Rashed (22), der seit Staffel eins die Rolle von Samy aka 450er spielt, kann seine Leidenschaft für die Serie im Interview mit Promiflash nicht verstecken. Nach drei sehr erfolgreichen Staffeln freut sich der junge Schauspieler noch immer über positives Feedback. "Wenn die Leute es cool und lustig finden und sagen, dass sie mögen, was du da machst, das ist einfach ein schönes Kompliment", kommt David ins Schwärmen.

Der 22-Jährige wird inzwischen auch auf der Straße erkannt und auf seine Rolle angesprochen. Auch wenn der Quotenhit schon längst nicht mehr die einzige erfolgreiche Rolle des Berliners ist, verbinden viele Fans ihn mit der Aushilfe im Kolinski-Supermarkt. "Du bist doch der von Discounter oder 450er – das sind so die klassischen Gesprächs-Opener", erzählt David. "Die Serie wird ja zum Glück viel geguckt und die Leute finden es geil. Das ist natürlich megaschön, das Feedback", erzählt er und fügt hinzu, dass solche Begegnungen für ihn bis jetzt fast nur positiv waren. "Da gibt es auch Situationen, in denen es nervig sein kann, wenn du nicht so ganz in der Stimmung bist oder nicht darauf vorbereitet bist. Aber ich meine, grundsätzlich ist es megaschön, wenn die Leute das wertschätzen", fügt er hinzu.

In der Serie öffnet der Hamburger Supermarkt zum vierten Mal seine Türen. Seit dem 27. November gibt es die ersten sechs neuen Folgen der erfolgreichen Mockumentary auf Amazon Prime. Die restlichen vier werden knapp einen Monat später erscheinen. Kolinski-Fans dürfen sich neben David auch auf weitere bekannte Gesichter freuen: Marc Hosemann alias Filialleiter Thorsten, Merlin Sandmeyer als Sicherheitschef Jonas und Co. sind ebenfalls wieder mit am Start. Außerdem versprechen auch in dieser Staffel ein paar prominente Gastauftritte einen hohen Spaß- und Unterhaltungsfaktor.

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

ActionPress Merlin Sandmeyer bei der Release Party zu "Die Discounter" Staffel 4

